Antoñito Cordero ya está inscrito y preparado para debutar en el Cádiz CF

El Cádiz CF se desplazó el sábado 3 de enero a La Coruña con Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero integrados en la expedición pero con la incógnita de si iban a poder ser inscritos a tiempo para poder estar a disposición de Gaizka Garitano para el partido contra el Deportivo que se disputa el domingo en el estadio Abanca-Riazor.

Los dos jugadores del Cádiz CF a todos los efectos. El argentino, con contrato hasta el 30 de junio de 2030. El jerezano, cedido por el Newcastle por lo que resta de temporada 2025-26. Lo único que queda es su alta federativa, que era más sencilla en el caso del segundo.

De hecho, la entidad cadista formalizó la tarde noche del sábado la inscripción de Antoñito Cordero, que ya aparece en la lista de fichajes de LaLiga Hypermotion junto a los futbolistas del Deportivo Adriá Altimira y Álvaro Fernández y el jugador del Córdoba Diego Percan. Son los únicos cuatro efectivos inscritos de manera oficial desde la apertura del mercado de invierno.

Con Antoñito Cordero ya disponible para participar en el encuentro ante el Dépor si el entrenador así lo considera, Jerómino Dómina también está en en territorio gallego con el equipo amarillo a la espera de la tramitación de su licencia. Si el Cádiz CF consigue cursar su ficha el domingo, podrá vestirse de corto para ser una pieza más con la que pueda contar el técnico. Si el papeleo se no se resuelve antes del duelo, el ariete aguardar´s su turno en el envite contra el Sporting de Gijón programado para el próximo viernes 9 de enero (última jornada de la primera vuelta). Se supone que en esa fecha ya estará todo arreglado.