Antecedentes: Qué pasó las 13 veces que el Cádiz CF recibió al Albacete

Cádiz CF y Albacete se han visto 13 veces en partido oficial en la capital gaditana, por lo que la cita del próximo domingo en el Nuevo Mirandilla (17:00 horas) elevará a 14 esos duelos. Cierta igualdad marca la historia en cuanto a los antecedentes, ya que se recogen seis victorias de los amarillos, cuatro empates y tres derrotas, una de ellas la penúltima vez que se vieron las caras.

Hay que remontarse a la campaña 1961-62 para encontrar el primer partido entre ambos conjuntos. Fue en Segunda División y el choque acabó en empate sin goles. Curiosamente se tuvo que esperar la friolera de 30 años para que volvieran a coincidir, entonces en Primera División. Durante dos cursos se vieron en la elite (1991-92 y 1992-93) reptiendo un 1-1 en ambas ocasiones.

De nuevo se produce un salto de 13 años hasta que coinciden en Segunda División, donde se registra un 1-2 (2006-07), un 2-1 (2007-08) y un recordado 4-3 (2009-10), ya que en aquel encuentro el Cádiz CF perdía 1-3 en el minuto 63.

Los tres siguientes antecedentes fueron en la desaparecida Segunda B. La del play-off de la 2011-12 (con un 0-0 que se resolvió en favor de los amarillos en la tanda de penaltis). Un 0-2 en la 2012-13 y el triunfo más claro del Cádiz CF hasta el momento con el 4-0 de la campaña 2013-14, con dos goles de Juan Villar y otros dos de Airam Cabera.

Los últimos cuatro partidos tuvieron lugar en Segunda, tres antes del último ascenso cadista a Primera, y uno después. Ahí encontramos un 2-0 en la 2017-18, un 1-0 en la 2018-19, un 0-1 en la 2019-20 y un 1-0 el curso pasado, que es la última vez que estuvieron frente a frente en competición oficial.

Antecedentes Cádiz-Albacete

1961-62 (Segunda): Cádiz, 0 - Albacete, 0

1991-92 (Primera): Cádiz, 1 (Kiko Narváez) - Albacete, 1

1992-93 (Primera): Cádiz, 1 (Macedo) - Albacete, 1

2006-07 (Segunda): Cádiz, 1 (Miguel García) - Albacete, 2

2007-08 (Segunda): Cádiz, 2 (Miguel García y Paz) - Albacete, 1

2009-10 (Segunda): Cádiz, 4 (Toedtli, Tristán, Enrique y Fragoso) - Albacete, 3

2011-12 (Segunda B, play-off): Cádiz, 0 - Albacete, 0

2012-13 (Segunda B): Cádiz, 0 - Albacete, 2

2013-14 (Segunda B): Cádiz, 4 (Juan Villar -2- y Airam Cabrera -2-) - Albacete, 0

2017-18 (Segunda): Cádiz, 2 (Kecojevic y Dani Romera) - Albacete, 0

2018-19 (Segunda): Cádiz, 1 (Álex Fernández) - Albacete, 0

2019-20 (Segunda): Cádiz, 0 - Albacete, 1

2024-25 (Segunda): Cádiz, 1 (Chris Ramos) - Albacete, 0