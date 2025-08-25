Cádiz CF - Albacete: entradas caras, promoción para socios

El Cádiz CF y Albacete Balompié se cita el próximo domingo en el estadio Nuevo Mirandilla (desde las 17:00 horas) en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion. El equipo amarillo vuelve a su feudo después de empatar (1-1) en el campo del Leganés.

Para este partido, la entidad cadista pone a disposición de sus socios una promoción de tres entradas al precio de una. Cada abonado tiene la posibilidad acceder a dos promociones en preferencia alta o tribuna alta.

La venta de entradas para el duelo entre gaditanos y castellano-manchegos está disponible desde las 16:00 horas del lunes 25 de agosto.

Los precios establecidos por el Cádiz CF para el encuentro del tercer capítulo del campeonato son los siguientes:

Preferencia alta: 50 euros

Preferencia baja: 60 euros

Tribuna alta: 80 euros

Tribuna baja: 95 euros

La plataforma está disponible online en este enlace hasta agotar todo el aforo disponible.

El club facilita el siguiente número de teléfono de información: 956 00 00 11. El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 horas a 14:00 y de 16:00 a 18:00; el sábado, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00; y el domingo, día del partido, desde las 11:00 hasta el inicio del encuentro.