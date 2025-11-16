El Almería-Cádiz CF, en directo

Almería y Cádiz CF se enfrentan este domingo en partido de la 14ª jornada de la Liga Hypermotion. Los de Gaizka Garitano se enfrentan al conjunto indálico con el objetivo de romper una racha de tres empates a cero seguidos ante Granada, Andorra y Valladolid, lo que le ha hecho perder cierta comba con los puestos de cabeza. Será un choque complicado, ya que el conjunto local es uno de los máximos aspirantes al ascenso a LaLiga EA Sports por su enorme poderío económico.