Álex Fernández reconoce que es su peor momento en el Cádiz CF y defiende a Garitano

La crisis del Cádiz CF se agudiza con cada derrrota convertida en una maldita rutina que está poniendo en peligro la continuidad en Segunda División. El varapalo en casa frente al Real Zaragoza (0-1), colista de la Liga Hypermotion abundó en una situación que se vuelve más delicada con el paso de las jornadas.

Álex Fernández fue titular y lució el brazalete de capitán en el encuentro ante la escuadra aragonesa. Después del partido, ya fuera del estadio, se paró a hablar con algunos aficionados que le trasladaron su inquietud por la mala marcha del equipo y respondió las preguntas de varios periodistas que estaban allí.

Sobre la derrota ante el cuadro maño, dijo que "ha faltado de todo, lo mismo de todas las jornadas. No le hemos dado ni miedo al Zaragoza". Se mostró autocrítico y preocupado. No escondió que "nos está faltando muchísimas cosas". Eso sí, puso la vista en lo que viene. "Ahora en una semana volvemos, hay que insistir, currar y darle la vuelta, no hay otro camino".

Preguntado por los cambios que hizo el entrenador durante el duelo disputado el viernes 6 de marzo, el 8 del conjunto amarillo fue contundente y defendió a Gaizka Garitano: "No voy a entrar en el tema del míster. Es un tío de puta madre, un currante, nunca voy a hablar mal de un entrenador".

¿Cuál es la solución para recuperar el ánimo? El centrocampista habló claro: "Correr, jugar mejor... esto es fútbol y cambia de una semana a otra, fíjate el Zaragoza".

Álex recorre su novena temporada en el Cádiz CF, del que ya es una leyenda. Ha vivido de todo: ascenso a Primera, permanencias, descenso... Pero ahora no lo está pasando nada bien. Todo lo contrario. ¿Es el peor momento que ha vivido? "Sin duda, es el peor", afirmó sin rodeos el madrileño.