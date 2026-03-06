Iza tira de pasado en busca de un futuro mejor en el Cádiz CF

El lateral del Cádiz CF Iza Carcelén reconoció en su comparecencia en la sala de presa la delicada situación que atraviesa el equipo tras la derrota frente al Zaragoza (0-1), un resultado que empeora la marcha del equipo y genera más nervios.

El futbolista cadista fue claro al analizar el momento del equipo. "La situación es bastante fea. Cualquier error nos está matando y arriba nos está costando generar ocasiones", señaló tras el encuentro, admitiendo las dificultades que está teniendo el Cádiz CF tanto en defensa como en ataque.

En el plano personal y colectivo, Iza no ocultó el golpe anímico que está suponiendo la dinámica negativa de resultados. "Ahora mismo estoy triste, no te voy a engañar. En el vestuario anímicamente se nota. Nos está pesando llevar un punto de 24", explicó.

El lateral recordó que el partido volvió a torcerse tras una acción aislada del rival. "Empezamos bien, pero en un tiro de ellos se puso el partido cuesta arriba y con la situación que tenemos se hace todo más difícil".

Pese a todo, el lateral portuense entiende que el equipo tiene argumentos para salir adelante y apeló a la versión mostrada en la primera vuelta del campeonato. "Somos los mismos jugadores que en la primera vuelta conseguimos esos puntos y estuvimos en la zona alta. De esta se sale ganando".

En ese sentido, el defensa insistió en que la clave está en recuperar la solidez que caracterizó al equipo meses atrás. "Me agarro a lo que éramos en la primera vuelta: un equipo competitivo, sin errores defensivos y con las ocasiones que teníamos, que entraban", afirmó.

Para acabar, se refirió al malestar de la afición ante la mala racha del equipo. "A la gente no sé qué decirle. Entiendo que estén crispados".