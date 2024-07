Alarcón habla desde el dolor por su pasado con Sergio González en el Cádiz CF

Tomás Alarcón a corazón abierto. El centrocampsista del Cádiz CF ha sorprendido con unas manifestaciones en las que ha dado un repaso importante a uno de los entrenadores que ha tenido en el equipo amarillo, Sergio González, al que responsabiliza de su escaso protagonismo en el club del Nuevo Mirandilla.

Después de un primer curso con 24 encuentros disputados en el Cádiz CF, sobre todo hasta que en enero es destituido Álvaro Cervera, la llegada de Sergio González cambia su tendencia y en la segunda mitad de la campaña 2021/22 sus apariciones son mucho más esporádicas. Peor fueron las cosas en la temporada siguiente hasta que en enero salió cedido al Zaragoza y, un año después, al Cartagena.

En declaraciones a la revista 'Dieciséis', el pivote del Cádiz CF no se guarda nada dentro. "Fue súper difícil, porque yo me sentía tan bien, estaba en la selección, estaba jugando todo en el Cádiz. Una de las mayores virtudes que tengo es mi cabeza, que no me achicaba ante nada y estaba siempre seguro de mí". Aunque las cosas cambiaron con el adiós a Cervera y la llegada de Sergio. Así lo recuerda Alarcón. "Lo que más me costó asumir es que no jugaba por algo que no era mío, eso fue lo que más me dolió y lo que más me costó asumir, porque el entrenador me dice que no tiene 'feeling' conmigo y que no me coloca por eso. Necesito tener 'feeling' contigo, no estoy jugando. Perdí la selección, no me citan, no sé cómo puedo tener 'feeling' contigo", explica el cadista recordando su conversación con el preparador catalán.

El centrocampista, en palabras a esa publicación vinculada al club O'Higgins, agregaba que su situación no iba a cambiar porque Sergio tenía claro su once y los primeros cambios. "Finalmente me dice que él ya tiene sus jugadores y que no va a cambiar nada. Fue algo súper difícil, porque no fue algo futbolístico, asumir eso y estar seis meses sin jugar me costó y dolió muchísimo". Por eso reconoce que le guarda un cariño especial a Álvaro Cervera porque "fue el que dio el sí para ir a Europa".

Alarcón se queda con un momento, un partido, en el que asumió al nivel al que se encontraba en el Cádiz CF. "Contra el Barcelona en Cádiz. Ese fue el partido en el que realimente dimensioné dónde estaba y lo que estaba logrando, porque le cambié la camiseta a Sergio Busquets y cuando llegué a casa vi la camiseta y le mandé la foto a mi familia y todos me felicitaron por el esfuerzo que había hecho. Ahí fue el momento en que me puse a llorar y me di cuenta de que lo logré e hice algo que muy pocos hacen. Eso siempre lo usé de motivación para seguir entrenando y seguir adelante".

Su presente y futuro a medio plazo en el Cádiz CF, por sus palabras, no le hace ser muy optimista. "Me gustaría ir a otra liga competitiva en Europa. Estoy viendo qué es lo que quiere el Cádiz, porque también es una linda opción quedarme en el Cádiz, pero tengo que ver qué quiere el entrenador. Si me quiere, feliz de quedarme, pero si no me quiere, ver otra liga y seguir escalando para volver a la selección y aspirar a mejores equipos en Europa".