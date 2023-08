El Cádiz CF da salida a Tomás Alarcón

El Cádiz CF y el Fútbol Club Cartagena han acordado la cesión de Tomás Alarcón hasta final de temporada. El jugador chileno, que llegó al club en 2021, estuvo ya la pasada campaña cedido en el Real Zaragoza tras disputar 29 partidos en LaLiga de amarillo.

Alarcón no entraba en los planes de Sergio González desde el curso pasado, de ahí a que se viera obligado a cambiar de destino con un rendimiento que tampoco asombró en La Romareda.

Hace algunas fechas el centrocampista declaró en ADN Deportes que "en los dos clubes no he podido aprovechar mis oportunidades", en referencia al Cádiz CF y al conjunto aragonés. Sobre su paso por este último indicó que "no he podido tener las opciones que quería. No se dio como esperaba, pasaron muchas circunstancias que no dependían de mí".

La cuestión es que el chileno regresaba este verano a la entidad cadista, con la que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025. Pese a los rumores sobre su posible retorno a la liga de su país, Alarcón descartó siempre esa posibilidad. Explicó que "no tengo ganas ni oportunidad de volver. Estoy a dos meses de presentar mis papeles, quiero sacar el pasaporte español que me garantiza estar en Europa. Ese nivel es el que te acerca a la selección".

El problema para el medio era que, como se vio en la primera parte de la campaña 2022/23, no gozaba de la confianza del preparador cadista. El centro del campo está más que cubierto y además el club no descarta hacerse con otro pivote.

Aunque el futbolista inició la pretemporada de amarillo, todo apuntaba a una nueva salida en forma de traspaso o mediante una nueva cesión a un equipo español o de otra liga europea para buscar los minutos que no tendrá en el Cádiz CF. Así ha sido como se ha cerrado el acuerdo con el Cartagena para que repita experiencia en Segunda División.

El nuevo futbolista del Cartagena ha sido internacional con buena parte de las categorías inferiores de Chile, debutó de manera oficial con su selección el 4 de junio de 2021 ante Argentina, en un partido de la fase de clasificación al Mundial. En total, ha sido internacional con Chile en 12 ocasiones, lo que deja muestras de su gran calidad.

Alarcón se incorporará en las próximas horas a los entrenamientos a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo para estar a disposición del míster lo antes posible.