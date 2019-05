"Vamos a llegar a donde queramos"

Fali Giménez fue presentado este miércoles en El Rosal como nuevo jugador del Cádiz, después de que la pasada semana se concretara su cesión por parte del Nástic de Tarragona. El valenciano daba las gracias al club por “la confianza depositada en mí”. De la ambicion del central no queda duda. “No me lo pensé, es todo un reto para mí ayudar al Cádiz a lograr su objetivo. Vengo cedido pero no a estar por estar. No voy a dejar desaprovechar esta oportunidad. Me casé con 16, con 17 fui padre y sé que nadie me va a parar. Es una oportunidad muy grande para mí. El entrenador me ha pedido que sea yo mismo para ayudar al equipo”.

Quizás por todo ello, no descarta entrar en una convocatoria ya mismo. “He jugado todos los partidos esta temporada y vengo de competir. Me están ayudando mucho a la adaptación. Estoy a disposición del míster para lo que decida”. Sus primeras sensaciones como cadista invitan al optimismo. “Cuando entré en el vestuario tuve una sensación muy positiva por cómo es el grupo. Vamos a llegar a donde nosotros queramos, y respirar eso es muy importante”. Sobre la posibilidad de alcanzar la fase de ascenso a Primera, también lo tiene claro. “El play-off pasa por nuestro campo. Siendo nosotros mismos es muy difícil que nos ganen”.

Por su parte, el director deportivo del club, Óscar Arias, que acompañó al central durante la presentación, lo definió como “un jugador que se desenvuelve en el centro de la defensa y del campo y que creemos que es una necesidad que teníamos en el equipo por los problemas que hemos tenido de lesiones”. Preguntado la actualidad, aseguraba que “las sensaciones son buenas, nos estamos enfrentando a equipos muy potentes pero dependemos de nosotros mismos”.