“El Tenerife es muy peligroso”

Álvaro Cervera no se fía un pelo del Tenerife. Más allá de lo que diga la tabla clasificatoria, no escatima elogios al rival de este sábado a partir de las 20:30 horas en el Ramón de Carranza.

“Me parece muy buena plantilla. No estoy al tanto de lo que le está pasando, es raro porque seguro que al empezar la Liga tenían idea de que iban a estar más arriba, pero me sigue pareciendo un buen equipo y creo que en el mercado de invierno han hecho las cosas bien. Me sigue pareciendo una buena plantilla y muy peligroso. Si tiene posibilidad, te hace daño”.

El técnico del Cádiz no tiene claro qué partido espera, aunque avanza algo en ese sentido. “No sé. Ellos son atrevidos. Supongo que tratarán de tener la pelota, salir con ella, y nosotros intentaremos que no estén cómodos”.

Y si del rival del fin de semana no tiene reparos a la hora de hablar, todo lo contrario al ser preguntado por el entrenador del conjunto canario, José Luis Oltra, y los supuestos problemas personales entre ambos. “Imagino que lo que ha dicho pertenece al ámbito personal y no me gusta hablar de eso. Prefiero hablar de que tengo muchos amigos”.