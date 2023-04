Sergio: "Lo más importante es saber qué Cádiz nos vamos a encontrar"

Una extensa rueda de prensa es la que ha tenido que afrontar este viernes Sergio González, entrenador del Cádiz CF. El momento de la temporada y el rival que llega este domingo (14:00 horas), el Valencia, han pesado de manera importante en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla.

Reflexión después del batacazo ante el Osasuna. "Ni antes éramos aviones ni ahora bicicletas. Es verdad que perdimos una bola extra pero también este grupo se había ganado esa bola. Tengo la sensación como el año pasado con el Real Madrid y que luego vencimos el Alavés en su casa. Estoy convencido que vamos a hacer un buen partido".

El adversario. "Nos vamos a enfrentar al mejor Valencia. Viene de dos resultados que les ha dado un impulso. Hemos tenido algún día más de descanso. Nos vamos a encontrar un Valencia fuerte que vendrá a sacar algo positivo. Pero lo más importante es qué Cádiz nos vamos a encontrar. Debemos afrontarlo con la responsabilidad que requiere y la tranquilidad de ver un Cádiz fuerte. El equipo hace dos o tres meses todos firmábamos estar por encima del descenso, como es ahora el caso. Vienen partidos transcendentales y hay que afrontarlos con solvencia. A partir de ahí, valentía y a por el Valencia".

Duda de la responsabilidad institucional del rival. "El tema de las situaciones límites e institucionales no los valoro. Nos jugamos más porque jugamos en casa. El que menos errores tenga y muestre más personalidad tendrá mucho que ganar. El otro día -contra el Osasuna- nos atascamos un poco pero debemos estar tranquilos y llenos de fuerza y de fútbol".

Lectura del choque contra el Osasuna: "Nosotros los primeros 20 ó 25 minutos estamos por encima del Osasuna en busca de ese gol que nos diera tranquilidad. En la segunda parte el partido estaba tranquilo y en un acción aislada de ellos nos ponemos a temblar y ya nos precipitamos. No fuimos ese equipo agresivo que hemos sido, se nos fue un poco todo", recuerda.

El valor de un empate, según el técnico del Cádiz CF. "El mensaje siempre es que puntuar es muy positivo. No perder da confianza en lo que se hace. Hemos tenidos dos o tres partidos en los que se nos ha ido al final la victoria. Quiero un partido como grupo. La Liga es un trayecto y no perder es importante, pero siempre que consigamos las victorias necesarias esos empates valen mucho".

Ansiedad. "El que esté más estable y aguante mejor la presión va a tener mucho ganado. Estoy tranquilo porque el equipo en situación límite al año pasado demostró poso y carácter. En ese aspecto estoy confiado de cara a ese tramo que nos queda".

Afición y plantel, unidos: "Todos sabemos de la transcendencia del partido. Los recibimientos son muy buenos. Ellos nos tienen que empujar pero nosotros debemos empujarlos. Cuando vean que nos falta algo darán ese aliento. Sabemos ese rol para el domingo. Todos estamos preparados para un partido fuerte y bonito".

El horario. "A priori a las dos va a hacer mucha calor, pero nos debemos centrar en jugar bien y fuerte. No podemos poner excusas. Recuperar nuestra senda y nuestro camino".

La estrategia tras sacar once córner contra el Osasuna. "Como no sacamos rendimiento la sensación es que no se trabaja la estrategia. Estamos convencidos que nos tiene que dar. Debemos dar un paso adelante en eso. Los futbolistas han dado ese paso y lo aceptan. Ojalá de aquí al final de temporada podamos meter dos tres goles a balón parado. Generamos once córner el otro día y eso quiere decir que algo hicimos bien".