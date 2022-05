Sergio: "Hemos dado un paso de gigante, pero ahora queda lo más difícil"

Sergio González hablaba este martes de cara a la previa del choque del jueves en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Talante muy favorable en el preparador del Cádiz CF, después de la clara victoria sobre el Elche (3-0).

"El otro día el partido fue muy completo y una reválida para nosotros; no cabe duda. Hemos hecho cosas muy bien pero nos queda lo más difícil que son estos tres partidos. Estamos trabajando algo más táctico y tenemos que calcular las cargas. A partir de ahí, mucha ilusión. Los futbolistas saben lo que suponen estos encuentros", indicaba en primer lugar.

El entrenador cadista no varía su mensaje del recorrido que aún queda hasta alcanzar el objetivo. "No hemos hecho nada aún. Hemos dado un paso de gigante y estamos en una posición privilegiada en la clasificación que es acercarnos a la permanencia. Ahora queda lo más difícil. Vamos a San Sebastián con todas la garantías, reforzados por el resultado del último día y sin complejos a la hora de hacer un buen partido ante la Real Sociedad", pronosticaba Sergio.

Del adversario, el preparador del Cádiz CF no ocultaba su potencial, a pesar de las bajas de los sancionados Isak y Le Normand. "Todos los partidos valen para algo y nuestra primera guerra es la Real Sociedad. Vamos con todas las garantías de competir ante un gran rival. No pensamos en el futuro, nuestra primera piedra es la Real Sociedad. Acertar en el once y en el partido. Hacer un buen partido y conseguir la victoria".

"Es un orgullo estar aquí defendiendo esta camiseta y es importante que todos los jugadores den un paso adelante"

Una Real Sociedad imprevisible en su dibujo en el césped. "Imanol siempre ha apostado por un 4-3-3 y este año está apostando por dos puntas arriba y un rombo en el centro del campo. Hemos interpretado alternativas, a lo mejor la ausencia de Isak le hace cambiar un poco. Pero tenemos que ser nosotros mismos y saber que ellos tienen una gran defensa y un equipo que a balón parado genera mucho".

Contento con el vestuario del Cádiz CF. "Es un orgullo estar aquí defendiendo esta camiseta y es importante que todos los jugadores den un paso adelante. Estoy contento con la aceptación que hemos tenido como cuerpo técnico. Son ellos los que ejecutan la idea, los protagonistas. Todo se está reafirmando con resultados positivos. Estamos en una situación privilegiada para afrontar estos tres partidos y, a partir de ahí, ojalá podamos estar orgullosos cuando termine la temporada".