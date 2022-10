Sergio: "El equipo sabe que está mejorando"

Sergio González ha pasado este martes por la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) para hablar del choque de mañana ante el Betis y repasar lo sucedido en Gerona, de donde el equipo salió con mal sabor de boca por el empate de los catalanes en el último suspiro. El técnico del Cádiz CF recuerda lo más reciente.

"Fue un golpe duro, cruel, pero esto es así. Con el Valladolid tuvimos el partido de cara y ante el Girona fue al revés. El equipo había hecho un gran esfuerzo, era un momento épico, con mucho pundonor, defendiendo como titanes, pero ese gol en contra lo empaña. Ahora estamos más cerca que las jornadas anteriores de poder ganar los partidos. Nos da rabia que se nos escapen así los puntos. El equipo sabe que está mejorando y compitiendo a un buen nivel".

Penalti del Pacha Espino: "Tuvimos situaciones para terminar el partido. La salida de Stuani nos hizo dar un pasito atrás. Tuvimos que sacar ese tercer central y solventamos los centros de buena forma. Pero, bueno, en una accion que no debe pasar te sucede. Lo hemos hablado con la tranquilidad que merece. El Pacha te da más puntos de los que te suele quitar. Dice mucho de él el aceptarlo. El ejercicio defensivo fue brutal aunque podríamos haber mejorado varias cosas para que no sucedan estas cosas en los descuentos. Son situaciones del fútbol, aceptarlas e intentar evitarlas. Repetirlas sería un error".

Con tres encuentros en una semana, ¿repetir o rotar? El dilema del entrenador del Cádiz CF: "Tenemos la suerte de que hemos tenido un once continuista en los ultimos partidos. Van a haber cambios para este partido porque venimos de jugar el sábado, porque todos quieren jugar y demostrar en el campo que yo soy el que me estoy equivocando por no ponerle. Tenemos que ir encontrando un once tipo, pero ya en el futbol de hoy en día no hay un once definido".

Tuvo palabras para Juan Cala, después de gozar de sus primeros minutos en Liga y ser un jugador cuestionado por muchos seguidres. "Es un futbolista de jerarquia. Desde la salida de Cala, con la línea de tres, evitamos los centros laterales y el peligro en el juego aéreo con Stuani y Dani Castellanos. Salió bien la apuesta más allá de que finalmente se terminara con un empate. El resultado hace que se empañe todo lo demás".

Retomando el papel de Pacha, dijo que "prefiero futbolistas acelerados, porque se les puede parar, antes que a futbolistas que van más lentos y hay que apretarles". "Fue una accion puntual, tiene que tener más templanza y ya se ha hablado".

El partido del Betis la temporada pasada: "Si me preguntas, en el balance que haces al final del partido fue uno de los partidos que más marcó. Ellos con los cambios se adelantaron. Tenemos que adelantarnos al equipo rival o sino contrarestarlo. Está consiguiendo un rendimiento brutal de toda la plantilla. Pellegrini es un míster que hace que su plantilla crezca mucho. Además de ser eficaz, es muy vistoso el juego que hace. Intentaremos reforzar lo que hicimos bien el año pasado y mejorar lo que no hicimos bien".

El Cádiz CF, un equipo reconocible ante el Girona: "Me gustó la fase defensiva de la primera parte, lo supimos defender muy buien. Llegaban a nuestro campo, pero hasta ahí no podían hacernos daño. Aunque tuvimos que tener más templanza, esos dos o tres segundos de darle un pase al compañero, no precipitarnos. En la segunda, cambiamos esa torta que habitualmente tenemos y logramos ese primer gol. Nos dio esa tranquilidad y estuvimos bien hasta la salida de Stuani, que fue quien nos hizo tambalearnos. Tuvimos más ocasiones para meter el segundo y la sensacion es que el equipo demostró más aplomo del que estabamos mostrando".

Tres empates: "Nos falta seguir creyendo en nosotros. Nos falta esa confianza ciega de creer en ti. Los futbolistas de ataque tienen que tener más efectividad. Generamos cuatro o cinco ocasiones y hay que meter una o dos. No vamos a generar diez u once ocasiones porque ese no es nuestro juego. Recuerdo varias ocasiones ante el Girona pero hay que materializar. Hay que ganar efectividad y esto se hace trabajando. Tenemos que recuperar la solidez defensiva y generar algunas ocasiones más".

No depender del rival: "Ahora compites para ganar el partido, no estamos tan lejos. Tenemos que seguir con esa confianza, creyendo. El futbolista sabe que estamos en buenas condiciones para plantear un partido difícil al rival. Luego el acierto te dará la victoria o no. Todavia podemos mejorar, pero estamos en el mínimo para plantear un encuentro difícil al rival y poder llevarnos los tres puntos".

Álex Fernandez: "Lo pongo siempre de 8, pero cuando el equipo está fino le pongo de media punta. Cuando los rivales juegan con gente por dentro, nos gusta retrasarlo y ponerlo más cerca del pivote. Álex te da más presencia física, músculo, superioridad... Una solución perfecta según el partido que plantea el rival y como vaya trascurriendo. Tiene muy buenas virtudes para poder jugar de 10 y dependerá de nuestro estado de forma y del partido del rival el que juegue ahí o más retrasado".

"Hemos tenido dos ocasiones para salir del descenso, y por trabajo y actitud lo pudimos hacer"

Segir en zona de descenso: "Sinceramente no nos gusta a nadie. Hemos tenido dos ocasiones para salir y por trabajo y actitud lo hicimos, pero por el resultado estamos cerca de hacerlo. Ahora lo tienes en la cabeza, pero nos tenemos que aislar y pensar en ganar al Betis para salir del descenso. Tenemos que buscar la sensaciones y los puntos, más que la clasificación. El equipo se está reencontrando, estamos más cerca de ganar y tenemos que sumar puntos y no pensar en eso".

Características del Betis: "Laterales muy elevados, futbolistas por dentro con buen pie como Guido o Carvalho. Dos delanteros importantes como Borja o Willian. Recursos por fuera como Joaquín. Tienen una línea defensiva muy interesante y dos pivotes que tienen al equipo compensado. Tienen mucha llegada al área, un equipo que se identifica muy bien lo que hace pero es muy difícil contrarrestarle. Debemos tener la pelota para que ellos tengan que moverse, defenderse para que se desgasten. Y luego tener las oportunidades perfectas para intentar lograr los tres puntos".