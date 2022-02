Sergio: "Tenemos que aislarnos de todo lo que no ayuda"

Rueda de prensa de Sergio González en la previa del encuentro de este lunes en Granada (21:00 horas), que cerrará una nueva jornada de Liga en Primera División.

El preparador del Cádiz CF dispone de todos sus hombres salvo Pacha Espino, que debe cumplir un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones. "La semana ha sido muy buena. Estoy agradecido por cómo están entrenando y como nos han aceptado. Tenemos un problema porque tenemos todos aptos y voy a tener que ser injusto. Ninguno se merece no estar en la convocatoria. Así esta montado el futbol, hay que elegir un once. Pero decirle no a un futbolista que está entrenando bien es difícil", explicaba.

El efecto adverso de la clasificación volvió a salir a la palestra. "A nivel de sensaciones estamos muy bien, pero necesitamos el golpe en la espalda en forma de puntos. El equipo esta concienciado de la importancia del partido del lunes. Estamos cerca de la victoria y ojalá sea ahora. La semana se prepara para ganar. Solo pensamos en eso. Estoy intentando ver las fortalezas y debilidades del rival", argumentaba el técnico del Cádiz CF de la intensa fase preparatoria.

La necesidad es un problema que sobrevuela el vestuario, aunque Sergio González espera que eso no bloquee a sus pupilos. "A nivel mental, tenemos que aislarnos de todo lo que no nos ayuda. Hay que aparcarlo, pero no olvidarlo. Hay que tener esa capacidad y hacer las cosas que dependen de ti. El jugador tiene que dar su mejor versión para que el equipo se favorezca. Hay que ser un bloque fuerte con alternativas en defensa y en ataque".

La novedosa apuesta ante el Getafe fue este sábado otra cuestión que salió a relucir. Está por ver si repite jugar con tres zagueros. "El sistema son opciones. No se puede revelar el truco. El día del Celta se hizo un gran partido porque no nos generaron ocasiones. El otro día ante el Getafe fue muy bueno también. Los futbolistas son esponjas por como cogen todo", relata desde la satisfacción.

Los enfrentamientos directos de este jornada fue otra cuestión que salió en la rueda de prensa del entrenador del Cádiz CF. "Es imposible no saber el resultado de los demás equipos. El trámite hasta tu partido es más largo. La idea es que lo vas a ver seguro. Ahora mismo tenemos que mirar hacia Granada y hacia arriba. El Levante tiene muy buenos futbolistas y ha encontrado esa racha buena que nosotros buscamos. Hasta las ultimas jornadas va a estar todo muy peleado y apretado", pronostica.

"El Granada es un bloque importante que no tiene su mejor momento y ojalá nosotros lo mantengamos en esa mala racha"

Palabras hacia el Granada, el adversario del Cádiz CF. "Lo que más me preocupa es la rebeldía que ellos puedan tener. Si se encuentran con un Cádiz imponente, empezaremos bien. A balón parado es un equipo muy fuerte; arriba tienen a Molina, que es la eterna juventud, la referencia y todos se engrasan a él. Luis Suárez es un futbolista de recursos. Es un bloque importante que no tiene su mejor momento y ojalá nosotros lo mantengamos en esa mala racha. Tiene cinco o más matices que intentaremos paliar y a raíz de ahí crecer nosotros".

La disponibilidad de que juegue el ex cadista Machís en las filas rojiblancas. "Machís es un jugador muy importante, al igual que Puertas, que tiene un gran uno contra uno, tiene ruptura. Molina te atrae para que aparezcan jugadores de segunda línea. Intentaremos contrarrestar sus virtudes pero no solo eso, sino también hacer las contras oportunas para llevarte el partido".