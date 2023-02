Sergio González y el partido contra el Barcelona: "Sabemos que tenemos que sufrir"

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, ofreció el viernes 17 de febrero la rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona que se disputa el domingo en el Spotify Camp Nou (22ª jornada de Liga).

El preparador cadista elogió a su rival, líder destacado del campeonato. "El Barcelona es un grandísimo equipo, lo está demostrando en la Liga con una regularidad que antes no tenía. Xavi está un haciendo un trabajo muy bueno, conoce la casa, los futbolistas, el ADN y la forma de jugar que está implantando ahora que tiene los elementos para poder hacerlo. En la Liga está más fuerte que en Europa, con una gran capacidad de someter y hacer daño".

El técnico cree que tanto el Real Madrid como el Barcelona, los dos gigantes de la Liga, puede perder unos tres partidos en casa. El Cádiz CF aspira a ser uno de los que asalte el Camp Nou. "Vamos con muchas ganas, con ganas de competir, sin complejos, entendiendo el plan de partido, sabedores de que tendremos que sufrir, pero con la idea de plantar cara y hacerles correr hacia atrás, hacer robo y pase de seguridad como punto de partida"

¿Cómo tiene que desenvolverse en el Cádiz CF sobre el rectángulo de juego? El técnico lo tiene claro. "Debemos ser atrevidos, tampoco ser descarados, saber cuándo se puede ir hacia arriba, saber que no siempre puedes estar defendiéndote. Si sorteamos la primera presión y les hacemos corre atrás, les podemos hacer daño".

La baja por sanción de Pacha Espino la abre la puerta de la titularidad a Santiago Arzamendia. Sergio González dijo sobre el uruguayo que "Santi es una futbolista que se merece más partidos de los que ha jugado, está entrenando bien y saldrá de inicio".

La baja por lesión de Pedri no disminuye la dificultad del encuentro. "Es un futbolista capital pero el Barcelona tiene jugadores importantes. Su ausencia le quita un pelín de potencial pero va a tener claro cómo jugar, además de ser fuerte en fase defensiva", explicó el inquilino del banquillo del Cádiz CF.

El entrenador del conjunto amarillo espera a un adversario muy potente en su feudo. "Ojalá piense más en el partido vuelta de la Liga Europa, pero vamos con la idea de que vamos a enfrentarnos a un Barcelona a su mejor nivel. El plan de partido es que ellos tendrán la pelota mucho tiempo, hay que entender que será así, pero pensar también en tener nuestra fase e intentar que vayan hacia atrás".

"El equipo ha demostrado personalidad en otros escenarios importantes y tenemos que volver a hacerlo", indicó el técnico antes de reconocer el bendito problema que supone tener una plantilla con un amplio fondo de armario después del mercado de invierno. "Esto hace que suba el nivel competitivo".

"Ahora tenemos un problema gordo porque tener tantos futbolistas de un nivel muy parecido hace que tu margen de elección sea mayor pero también más injusta porque hay futbolistas que no juegan", expuso el míster antes de subrayar que "el beneficio es de todos porque esto es un equipo. Es un lujo tener ese margen de elección, encantados de que el problema sea decidir quién juega y ser lo menos injustos a la hora de decidir".

El objetivo es "intentar acertar", indicó Sergio mientras explicó que a la hora de decidir la alineación "valoramos el rival, el momento de cada jugador y lo que pretendemos hacer como equipo". Ahora que se pueden hacer cinco sustituciones en cada encuentro, "debe ser más normal que un jugador aparezca o desaparezca porque cambia el plan de partido".

El entrenador del Cádiz CF no escondió que "estamos en un buen momento y vanos a intentar que no nos bajen. Siempre se puede mejorar, los últimos partidos en casa están siendo muy buenos pero podemos mejorar. No podemos decir que esto va a ser coser y cantar. Si sumamos 40 puntos como mínimo tenemos muchas opciones de salvarnos. Queda mucho por hacer y estanos preparados para ello".