Por qué Sergio González no hablará con el nuevo entrenador del Cádiz CF

El lunes 22 de enero fue un día de emociones fuertes en el Cádiz CF. Se celebró el acto de despedida de Sergio González tras ser cesado el sábado de su puesto como entrenador después de la derrota (1-0) en el campo del Alavés que elevó a 17 los partidos consecutivos sin ganar.

La destitución del técnico no sorprendió a nadie debido a la mala racha de un equipo instalado en la zona de descenso en las últimas tres jornadas de Liga (la 18ª posición) aunque a un punto de la permanencia.

Sergio González se marchó de forma caballerosa, agradecido al club, jugadores, afición... Entendió que esa dinámica negativa de resultados era insostenible. Hay que retroceder hasta el pasado 1 de septiembre para dar con con la última de las dos victorias que lleva el Cádiz CF esta temporada.

El ya ex técnico cadista fue preguntado en el acto de su despedida si hablará con el nuevo entrenador para hacer una especie de traspaso de poderes.

Sergio González fue sincero con su respuesta y contó lo que se suele hacer cuando un entrenador sale de un equipo y llega su relevo.

Lo primero que dijo al respecto es que ya hablado "lo que yo veo" con los dirigentes de la entidad cadista, de manera que el club tiene la versión del técnico saliente sobre la situación del equipo.

Eso de que el que se va hable con el que entra "es muy romántico", indicó el míster, pero no es la realidad. Y los cambios en los banquillo están a la orden del día.

Sergio explicó lo que suele suceder: "No se habla con el entrenador que viene". Es lo que suele suceder cuando hay movimiento en el banquillo.

Pero el catalán no descartó mantener una conversación con el técnico entrante. Es algo que no depende de él, sino del que toma las riendas de la plantilla. "Si el míster que viene lo quiere hacer, yo estoy encantado, aunque no es lo que se suele hacer", remató.