Sergio: "El Athletic es el rival que peor se nos ha dado"

Primera rueda de prensa de Sergio González después del parón de la Liga por los compromisos de las selecciones. El técnico del Cádiz CF ha repasado el momento del equipo y lo que ha dejado la primera ventana de incorporaciones. Todo ello con la mente puesta en el Athletic de Bilbao.

Estado del equipo en cuanto a los lesionados. "Tenemos muchos más soldados. Contentos por ese aspecto porque suma competencia y calidad en las tareas. Está la ausencia la de Brian (Ocampo) y el tema de Martín (Calderón)", que se lesionó de gravedad la pasada campaña en su etapa cedido en el Celta. "Sergi (Guardiola) es su primera semana con el grupo con todo lo que conlleva y Víctor (Chust) es la segunda. A partir de ahí ya viene la competencia, trabajar a tope y el míster tendrá la dificultad de elegir y decidir quién sale de inicio y quién más tarde. Cuantas más herramientas tengamos, mucho mejor".

La presión de un vestuario amplio con tanto donde elegir. "Yo me lo tomo como un reto. Actualmente con los cinco cambios tienes que tener titulares en el banquillo. El hecho de tener herramientas de mucho nivel en el banquillo hace que aciertes más en los cambios. Ellos -los futbolistas- están aquí porque quieren estar, saben las normas del fútbol, juegan once y hay un banquillo. Cuantos más elementos tengas, mucho mejor. Sé de la dificultad que conlleva porque todos quieren jugar pero estoy encantado con ello. El futbolista tiene que asimilar la situación; no lo hace porque quiere jugar pero se tiene que dar cuenta de eso. Antes había un once inicial que se sabía de memoria todo el mundo, pero eso se está dejando de lado y el futbolista debe aceptarlo. Deben dar su mejor nivel jueguen antes o después".

La visita del Cádiz CF al Athletic de Bilbao. "A bote pronto diría que el Athletic es el peor rival que se nos ha dado en el Cádiz. Hemos encajado muchos goles contra ellos y tenemos esa espinita clavada. Nos tiene ese mal sabor de boca. Es un rival muy completo, muy físico que te somete en ese sentido. De los mejores de la Liga porque ese equipo va a por ti. Pero tenemos que hacerles daño, tener nuestra posesión y hacerles correr hacia atrás. Tiene balón parado y en los duelos es muy intenso. Hay que romperles en la espalda y les va a costar correr hacia atrás. Al jugar ellos en casa se le multiplican todas las opciones".

El buen momento del equipo y la confianza por competir. "El año pasado hubo una fase de la Liga en la que podíamos competir contra cualquier rival. La euforia se tiene que retroalimentar compitiendo y corriendo. Así seremos un equipo difícil de batir. No se puede perder esa competitividad", insistía Sergio González