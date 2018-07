Salvi, en el ojo de otro equipo de Primera

Salvi Sánchez es uno de los jugadores más deseados del Cádiz por parte del mercado de fichajes y eso provoca que cada vez sean más los equipos que se unen al interés que despierta el extremo. El Levante lleva bastante tiempo siguiéndole, pero ahora hay otro conjunto de Primera, el Leganés, que se posiciona cerca para conocer su situación y las posibilidades para que cambie de aires. La entidad madrileña contempla trasladar una oferta formal que podría estar alrededor de los tres millones y medio de euros, lejos de los seis que figuran en la cláusula de rescisión del jugador. Fuentes de la entidad madrileña aseguraban ayer que existen contactos para tratar de alcanzar un acuerdo.

La pretemporada cadista no ha hecho más que empezar pero es una realidad que Salvi seguirá su preparación pendiente de las noticias que le puedan llegar a través de su representante y del club. La situación es clara en cuanto a la pugna que existe para lograr sus derechos federativos. Álvaro Cervera estaría encantado de quedarse con un extremo de las características del gaditano, pero lleva tiempo haciéndose a la idea de que lo perderá, antes o después, en el presente verano.

El Leganés vuelve a construir un proyecto fuerte para seguir otra temporada en la máxima categoría del fútbol español y busca jugadores del corte de Salvi, que sean accesibles a sus posibilidades económicas y que reúnan los requisitos deportivos que persigue este equipo. El futbolista sanluqueño viene destacando en Segunda División A por su verticalidad y velocidad, lo que alerta a conjuntos como el Levante y el Leganés para que consideren seriamente su adquisición. El conjunto del Sur de Madrid tiene en ojo al sanluqueño, pero por el momento no contempla acercarse a la cantidad que exigen desde el Ramón de Carranza. Unos tres millones y medio o una cantidad más próxima a cuatro 'kilos' serán por el momento la carta de presentación del club pepinero.

Si la entidad gaditana no varía su postura, Salvi no saldrá del equipo cadista salvo el pago al completo de la cláusula, que es la exigencia que sigue marcando el presidente, Manuel Vizcaíno, quien parece firme en su posición de no ceder un euro con Salvi ni con Álvaro García. Otra cuestión será ver si el mercado de fichajes se acerca a su final y no hay manera de obtener el dinero que se pretende por el utrerano y el sanluqueño. Por ello es posible que antes se produzca un entendimiento porque las arcas del Cádiz precisan de un ingreso importante como los que serían la venta de Salvi y Álvaro.

En la pelea por lograr la propiedad de Salvi hay hasta el momento, que se sepa, dos equipos, Levante y Leganés. Pero realmente los madrileños han tomado ventaja a los dirigentes valencianos porque del dicho tienen previsto pasar al hecho; es decir trasladar una oferta en firme que abra la puerta a una negociación entre ambas partes. No es descartable que en ese tira y afloja existiera la posibilidad de que el Cádiz viera algún jugador interesante en el plantel pepinero que estuviera al alcance.

Mientras tanto, el extremo trata de aislarse entrenando con sus compañeros, por tercer día consecutivo, en las instalaciones de El Rosal. Su cabeza está por el momento en el plantel amarillo mientras entrena cada día, aunque es inevitable que luego vuelva la cantinela del interés de unos y otros ante la enorme posibilidad de jugar en la elite.