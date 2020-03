El extremo derecho Salvi Sánchez es uno de los protagonistas de esta sección 'En profundidad'. El sanluqueño habla para los medios oficiales del club sobre sus comienzos en el mundo del fútbol, la llegada al fútbol profesional y su etapa como cadista, además de contar su experiencia como albañil antes de dedicarse al balompié. Una entrevista sin desperdicio.

"Empecé en la cantera del Sanluqueño desde bien pequeño. Debuté en Tercera con 16 años. Fue bonito cuando empecé. La tierra de mi casa, donde quería empezar. Todo muy bonito hasta mi debut, que fueron tiempos convulsos porque el primer equipo llevaba mucho tiempo sin cobrar". De esa etapa guarda el año más adverso de su carrera. "El momento más duro fue el descenso que tuvimos con el Atlético Sanluqueño. Cuando dejan de cobrar, sus sueldos eran bajos y no tenían dinero para llevar pan a casa. Era difícil tener la cabeza liberada, sobre todo para los que tenían niños. Fue el momento más difícil de mi carrera", recuerda.

¿Cómo fue la experiencia en el Villanovense?

El año que voy a Villanueva me queda la espina del play-off que tuvimos contra el Bilbao Athletic. Lo teníamos hecho hasta la expulsión de Tapia y Carlos Fernández. El presidente me puso la mano para que fuera allí. No conocía aquello, casi no había salido de Sanlúcar. Era una familia de locos, íbamos al barro y al césped bueno a competir y ganar. Con Julio Cobos aprendí muchas cosas.

Antes de ir a Villanueva de la Serena, compaginaba el fútbol con...

Me planteé muchas veces dejar el fútbol. Era difícil levantarse a las 6:30 horas, preparar la nevera y todo para comer en la obra. Todo el día trabajando, salir a las 18:00 horas para ir a entrenar. Tenía un hijo recién nacido y era lo que me daba fuerza para aguantar ocho o nueve meses trabajando en la obra compartiendo con el fútbol. Me sacó las fuerzas para estar donde estoy.

Mejor y peor momento de su etapa cadista.

Después de un año muy complicado en Segunda B, hicimos un play-off espectacular. Era muy difícil meternos un gol. Es el partido y la emoción más grande que tengo. Llegar con el equipo a la Avenida y no ver carretera, solo amarillo, era lo más difícil. Lo peor desde que estoy aquí ha sido el partido de Tenerife, no he llorado tanto nunca de impotencia. Creo que fuimos superiores. Nos tiraron el gol y poco más. Nos quedamos a las puertas de jugar la final de ascenso a Primera. La peor sensación me la llevé ahí.

Su cómplice era Álvaro García, ¿verdad?

Los comienzos han sido parecidos, aunque luego fue todo diferente. Creo que ha sido el compañero con el que más compenetrado he estado porque los dos sabíamos qué teníamos que hacer cuando llegábamos a línea de fondo.

¿Quiere esperar al final para hacer balance?

Faltan once partidos, muchos puntos en juego, puede pasar de todo. A día de hoy, creo que el equipo está respondiendo espectacular. El equipo ha sido sólido en muchas facetas, hemos tenido rachas muy buenas. Cuando hemos perdido, nos hemos repuesto bien. El balance lo haré a final de temporada. El duelo con el Almería fue importante, empatamos en Lugo con uno menos y nos marcaron en una jugada aislada. Tenemos que prepararnos para lo que venga.