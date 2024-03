Robert Navarro: "Mis compañeros siempre me dicen que tire, que tire..."

Robert Navarro se convirtió este viernes en el gran protagonista del encuentro disputado en el Nuevo Mirandilla entre el Cádiz y el Granada. Autor del gol del triunfo amarillo, además obtuvo el reconocimiento a su buena labor con el premio al jugador más valioso.

Feliz. "Es mi primer gol con esta camiseta y la verdad es que representa una alegría inmensa por lo que supone para el equipo. Venimos haciendo un gran trabajo y se ver con estos resultados. Nos tenemos que hacer fuertes en casa y ahora ya a pensar en el Barcelona".

La jugada del gol. "Ha sido una jugada muy rápida. Rubén (Alcaraz) lo ha puesto dentro del área y he rematado con todo. En la celebración me he acordado y lo he dedicado a todos, a la afición, a mis compañeros, que creen mucho en mí y me dicen siempre que tire, que tire... Estoy muy agradecido de cómo me tratan. Y también por supuesto se lo dedico a mi familia".

Paso de gigante. "Nos acercamos al objetivo, pero seguimos lejos. Estamos luchando por quedarnos en Primera y lo vamos a intentar hasta el último momento".