"Este es el momento más feliz de mi carrera"

El lateral derecho Rober Correa ha acudido a sala de prensa tras la sesión de entrenamiento del Cádiz y ha empezado dando su versión sobre la mejoría experimentada por el equipo: "No trabajamos ni mejor ni peor que antes. En Segunda suelen decidir los aciertos en las dos áreas y eso es lo que no está pasando ahora, que somos más efectivos y eso trae las victorias".

Ve lógico que haya costado empezar a rendir al nivel actual: "Hubo bastantes cambios en la plantilla y eso propició la necesidad de adaptarse porque aquí todo el mundo tiene que correr como el que más aunque se trate del jugador de más calidad. Pero el equipo ya está rodado y últimamente lo están respetando las lesiones".

En Córdoba se dio la circunstancia que hubo que sufrir bastante para alcanzar el premio final: "El equipo supo aguantar las embestidas, pero eso es algo que en esta categoría tan igualada les ocurre hasta a los primeros clasificados".

Anda más que contento en el plano individual: "Al principio fue duro pero ahora me encuentro en el mejor momento desde que llegué al Cádiz, que además es el más feliz de mi carrera. Me encuentro fenomenal con todo el mundo, desde los técnicos hasta el de la cafetería".

Sobre si ya se han entablado contactos para una posible renovación, se muestra concluyente: "No ha habido ninguna conversación para una posible renovación. A mí lo que me preocupa es estar concentrado y atento en el trabajo para competir lo mejor posible. Así no se corre riesgo de sacar los pies del tiesto".

Reconoce que el rendimiento de los extremos ha subido y eso ha beneficiado mucho al equipo: "Jairo está muy muy bien, se trata de un jugador que nos ha venido espectacular. Es lo más parecido que tenemos a Álvaro García. Salvi ya se ha estabilizado y eso es también muy importante".

Sobre el rival del próximo sábado opina de esta manera: "Las Palmas ha formado una plantilla a golpe de talonario y ha fichado a jugadores increíbles. Se va a sufrir para conseguir una nueva victoria, pero confío en que acabaremos sacando el partido adelante a pesar de que vienen con entrenador nuevo y eso, inconscientemente, hará que den un puntito más".

Prefiere hablar de la permanencia como objetivo antes que de la fase de ascenso: "Lo tengo clarísimo. Con el Elche íbamos quintos a finales de enero y descendimos. No debemos desviarnos del objetivo de los 50 puntos. Luego ya habría tiempo de soñar".