Reyes Magos: Llega el partido de la ilusión

El estadio Nuevo Mirandilla acoge este sábado, día 23 de diciembre, una nueva edición del conocido como Partido de Reyes Magos, que se trata de uno de los actos que refuerza la campaña 'Ningún niño sin juguete' y que en esta ocasión enfrentará a los veteranos del Cádiz CF contra un combinado de 'viejas glorias' del Real Betis y el Sevilla FC.

A partir de las once de la mañana dará comienzo el choque para el cual hace días se han repartido centenares de entradas entre las empresas colaboradoras. No obstante, desde las nueve de la mañana estará abierta la taquilla del campo para colaborar con la adquisición de localidades que tienen un fin solidario.

Por parte del combinado Betis-Sevilla han confirmado su asistencia veteranos como los ex sevillistas Campano, Cañas, Bodipo, Redondo, Gallardo, Víctor Salas, Sousa, Nolito, Marcos y Antoñito. Mientras que por parte bética comparecerán ex futbolistas como Melli, Varela, Juanlu, Tais, Pepe García, Isidoro y Cabrera.

Por el lado del Cádiz CF, estarán, entre otros, Raúl Navas, Velazquez, Mateos, Dani Fornell, Juanma Cruz, Bezares, Josemi, Escobar, Manolo Pérez, Juan Muñoz, Roberto Rodiel, Chico Segundo, Adri Gallardo, Pablo Sánchez, Raúl López y David Barral.

El estadio Nuevo Mirandilla está llamado a ser una fiesta para ver un partido benéfico teniendo en acción a ex jugadores de gran nivel que un día dieron lustre al Cádiz CF, al Betis, al Sevilla y al fútbol español. Padres y pequeños se darán cita en la grada de Tribuna -la que se abre para este encuentro- para disfrutar de una gran mañana de fútbol.

En esta edición, como todos los años, el papel de Miguel Cuesta ha resultado clave en la organización porque la complejidad de las fechas ha provocado que no salieran adelante otros intentos anteriores. No obstante, la satisfacción es enorme por poder disponer de un atractivo combinado de ex béticos y ex sevillistas como invitados de excepción.