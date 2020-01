Los rumores de las últimas horas sobre el supuesto interés del Betis por Álex Fernández dieron para declaraciones de Álvaro Cervera en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo con el Zaragoza en el Ramón de Carranza a partir de las 16:00 horas.

"Ahora cuando venía para acá he visto que el Betis lo ha desmentido y eso nos alivia", reconoce el entrenador del Cádiz, que no duda en hablar sobre todo lo que representa el futbolista madrileño para la plantilla y para el proyecto del club.

"Álex es al Cádiz lo que he sido yo. Los dos vinimos en una etapa peor de la que estamos ahora. Me dolería mucho, lo considero un gran jugador y un tío implicado", afirma el técnico, que no obstante se muestra comprensivo sobre la posibilidad de que llegue una oferta irrechazable por parte de un club que esté dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del jugador en Segunda División, de ocho millones de euros.

"Si es algo mejor para él, buscaríamos la manera de reemplazarlo. Sería triste y para el equipo una baja importante. Si viene a despedirse de mí porque se va a un equipo de Segunda, intentaría convencerle, pero si se va a un Primera pare crecer, le daría la enhorabuena".