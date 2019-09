El Alcorcón, conocido como el equipo alfarero, recibe al Cádiz este martes con un importante déficit de la materia prima necesaria en el citado oficio, la arcilla, lo que se puede entender como el equivalente a la falta de gol en el fútbol, una circunstancia que afecta de lleno en la sexta jornada al conjunto madrileño, que afronta el encuentro con serios problemas en ataque por diversos motivos.

En efecto, Fran Fernández no podrá contar con la participación del delantero Sandaza, lesionado que no llega a tiempo para la cita; el mediapunta Boateng, expulsado en el choque del pasado fin de semana contra la Ponferradina; el extremo Samu Sosa, que también vio la cartulina roja en tierras leonesas, y el ariete almeriense Dani Romera, cedido precisamente por el club que preside Manuel Vizcaíno y que no podrá ser de la partida por la llamada cláusula del miedo.

De este modo, el técnico tendrá que improvisar cambios obligados en su once inicial para competir con el líder en busca de su primera victoria como local en Santo Domingo, escenario en el que por ahora ha consechado dos derrotas ante el Elche (1-2) y el Zaragoza (0-3).

Eso sí, el empate conseguido en Ponferrada cuando ya jugaban con nueve justifica el optimismo del técnico del Alcorcón, que en la rueda de prensa previa al partido de este martes con el titular de la Tacita de Plata ponía en valor las virtudes de los suyos.

“Es nuestro ADN, no dar un balón por perdido, luchar hasta el último momento; el otro día, salvo un error de concentración, hicimos un buen partido y esa es la línea a seguir: solidaridad y lucha hasta el final”.Como no puede ser de otra forma, Fran Fernández confía en el apoyo de la hinchada. “En el últmo partido terminamos jugando con nueve, pero ante líder hay que hacerlo con 12... Espero que la afición nos dé el apoyo que necesitamos”.

Convencido de haber localizado los problemas que les martillean en arranque de temporada, destaca las cosas que se están haciendo bien y lamenta los errores. “Trabamos mucho, luchamos mucho, pero fallos puntuales nos están penalizando demasiado. Debemos tener la máxima concentración”.

Sobre el rival de turno, todo halagos. “El Cádiz es un equipo muy bien trabajado, muy vertical en las transiciones ofensivas; marcha líder y requerirá la máxima concentración por nuestra parte”.

Pese a la buena racha de los hombres de Álvaro Cervera, que han firmado un pleno de 15 puntos de 15 posibles tras superar al Girona, confía en las posibilidades de los suyos. “El Cádiz es el líder, pero también estoy seguro de que tendremos nuestras opciones”. En este sentido, no quere ni oír hablar del resto del calendario. “Cada partido es una final y el más importante es el próximo, el de este martes con el Cádiz; ahora mismo no pienso en el partido del viernes”.

En cuanto a la actualidad deportiva de su plantilla, confirma la baja de los sancionados Boateng y Samu Sosa, la del cedido Romera y la del lesionado Sandaza. “Todos los demás están disponibles y los que jugaron el sábado han recuperado bien; somos bastante optimistas”.

Por último, admite que en casa deben dar más. “No hay excusa, por revancha propia de cada uno, para hacer un buen partido en casa y por fin conseguir la victoria”.