Posibles alineaciones en el partido Real Sociedad - Cádiz CF

El Cádiz CF encara una buena oportunidad para demostrar que la victoria (2-0) sobre el Atlético de Madrid no fue flor de un día sino el principio de la remontada que necesita sin dilación en su largo esprint hacia la permanencia.

La visita a la Real Sociedad irrumpe como una nueva ocasión para volver a agitar la parte trasera de la clasificación como sucedió hace una semana, cuando el golpe de efecto ante el cuadro colchonero en el estado Nuevo Mirandilla metió el miedo en el cuerpo de los rivales directos que ven peligrar su estabilidad en la máxima categoría a cosa de un conjunto gaditano que aún no ha dicho su última palabra

Ya que se han quitado un peso de encima, los amarillos pretenden dar otra campanada con la que aumentar aún más la presión sobre los contrincantes con los que batalla por la salvación. Inauguran la 29ª jornada de Liga el viernes 15 de marzo y si son capaces de llevarse el triunfo del Reale Arena, descansarán a pierna suelta fuera de la zona de descenso a la espera de lo que haga el domingo el Celta de Vigo contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

El Cádiz CF afronta con la autoestima por las nubes uno de los compromisos más difíciles como reflejan sus anteriores veinte visitas a San Sebastián, resueltas con una sola victoria (hace 84 años), cinco empates y 14 derrotas.

Los de Mauricio Pellegrino son conscientes del complejo desafío y de que la situación en la tabla sigue siendo delicada (suman diez capítulos consecutivos en zona de descenso, ahora con 22 puntos, a dos de la salvación), de ahí la importancia de buscar una hazaña en el terreno de un adversario de indudable calidad que juega por otro objetivo en la parte alta de la tabla.

El equipo donostiarra, sexto con 43 puntos, puja por una plaza en Europa para la próxima temporada y también le urgen los puntos.

Las opciones del Cádiz CF de salir por la puerta grande pasan por mantener la línea completa de eficacia que por fin halló después de 23 encuentros seguidos sin ganar.

La clave está en el acierto en las dos áreas: dejar la portería a cero y perforar la contraria, como hace una semana. Es la única manera de estrenar el casillero de triunfos como visitante justo cuando empieza la cuenta atrás para el final del campeonato con el primero de los últimos diez partidos.

Una vez quebrada la mala racha después de seis largos meses de sufrimiento, el siguiente objetivo es entrar en una dinámica positiva que suponga el impulso definitivo hacia una salvación que es posible.

Si no hay sorpresas, todo apunta a que el preparador cadista apostará por el mismo bloque que arrancó frente al cuadro madrileño. No hay motivos aparentes para tocar lo que funciona. Roger Martí e Iván Alejo son los únicos jugadores no disponibles.

El técnico de la Real, Imanol Alguacil, está de enhorabuena, ya que parece que se vacía la enfermería de Zubieta. Arsen Zakharyan se unió a los entrenamientos con el grupo a principio de semana, y Kubo hizo lo propio el miércoles. Aritz Elustondo y Jon Pacheco también vuelven a la convocatoria.

Además, volver a jugar un partido tan solo a la semana hará que la plantilla respire y pueda llegar en mejor condición física a los encuentros venideros. En el apartado negativo está la baja de Ander Barrenetxea por una lumbalgia aguda que arrastra desde la vuelta de la Copa contra el Mallorca. No entró en la convocatoria para Granada y tampoco llega al duelo ante el Cádiz CF.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro, Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán, Zubimendi, Merino, Brais, Kubo, Oyarzabal, Becker.

Cádiz CF: Conan Ledesma, Iza Carcelén, Ousou, Víctor Chust, Javi Hernández, Rubén Alcaraz, Kouamé, Sobrino, Robert Navarro, Juanmi y Maxi Gómez.

Árbitro: Soto Grado (riojano).

VAR: Pizarro Gómez (madrileño).

Estadio: Reale Arena (21:00/Dazn).