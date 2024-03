El aviso del entrenador del Cádiz CF tras la victoria sobre el Atlético de Madrid

El entrenador del Cádiz CF, Mauricio Pellegrino, ofreció el jueves 14 de marzo la rueda de prensa en la que ofreció sus impresiones previas al encuentro ante la Real Sociedad que el viernes abre en San Sebastián la 29ª jornada de Liga.

“Estamos centrados en nuestro rendimiento, tenemos muchos aspectos que mejorar, mi desafío es seguir mejorando”, explicó el técnico antes de confirmar que todos los futbolistas están disponibles salvo el lesionado Roger Martí y el sancionado Iván Alejo.

Los tres puntos contra el Atlético de Madrid fueron importantes, pero Pellegrino puso los pies en la tierra. “La victoria no cambia el presente, fue importante, pero no es determinante, no cambia la obligación y el desafío que tenemos de seguir mejorando para llegar con ilusión al esprint final” de la temporada 2023-24.

Eso no significa que no valore el triunfo ante un contrincante de calado. “Nos reconforta que hemos sido capaces de trabajar como equipo, el esfuerzo, la cantidad de semanas que el equipo lleva tratando de hacer un buen partido. Tenemos que seguir por ese camino”.

Lo más importante, a su entender, es que el equipo “ve que puede ganar” y el refuerzo del “aspecto anímico y mental”. Ahora hay otra cita de enjundia: “Tenemos que competir muy bien para tener posibilidades en este encuentro”.

El míster resaltó la relevancia de “no mirar a ellos sino a nosotros mismos. La Real Sociedad tiene buenos futbolistas, si estamos al máximo de nuestras posibilidades tendremos nuestra oportunidad. Pero es un rival que te exige mucho”.

Tras el golpe de efecto ante el cuadro colchonero, el técnico afirmó que “se trataba de competir mejor, jugar mejor que el adversario, siempre he hablado de recuperar lo que tienen los futbolistas, que es la capacidad de jugar la pelota, de sentirse pleno de jugar al fútbol”.

Pellegrino hizo debutar a Ousou en el duelo ante el Atlético. Contó que “nunca es fácil tomar decisiones. No había jugado ni un amistoso. Uno trata de buscar jugadores que puedan participar, él y Diadié (Samassékou) llegaron de otros lugares pero sabíamos que nos podían ayudar. (Ousou) tiene que seguir trabajando y mejorando. Si lo elegí para jugar es porque confío en él”.

Hay futbolistas que antes tenían más protagonismo y ahora no juegan tanto. El entrenador explicó que “son momentos” de la temporada y recalcó que a veces son determinantes los que entran a lo largo de un partido como se vio en el Atlético contra el Inter. Nosotros tenemos un plantel muy parejo. Hay jugadores que aunque ahora no son del inicio pero son muy importantes. Elijo lo que creo que es lo mejor”.

La clave es “trabajar para ser equilibrado a todos los niveles dentro de lo que uno puede ser fuerte·, indicó el inquilino del banquillo cadista. A su juicio, el gran triunfo frente al Atlético, más allá de los tres puntos, es que “el equipo cree que puede. Se trata de hacer lo máximo y a partir veremos”. Pese a la dificultad de la misión en el terreno de la Real Sociedad, “por qué no ganar a un rival que históricamente no se nos da bien”.

“Con un rival enfrente de tanto nivel, no puedes equivocarte. Aparte de jugar bien hay que tener eficacia y también los detalles que llevan a la victoria”, señaló el técnico sobre el último partido. Unas declaraciones que pueden ser extrapolables para la visita a San Sebastián.

Sobre las destituciones de entrenadores que se han producido en los últimos días, Pellegrino apuntó que “nuestra profesión siempre obliga a que se puedan interrumpir procesos. Le pasó aquí a Sergio y eso no quiere decir que las cosas no estén bien hechas. Los resultados mandan. Es parte del deporte del negocio cambiar el rumbo”.