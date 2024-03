El entrenador de la Real Sociedad se acuerda de un par de jugadores del Cádiz CF

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, destacó el jueves 14 de marzo que el Cádiz CF, su próximo rival liguero, "es un equipo que desde el cambio de entrenador compite muy bien y seguro que pondrá las cosas muy complicadas, como siempre lo ha hecho".

La Real Sociedad encara este nuevo encuentro como local con "unas ganas locas de darle un triunfo a la afición y que se vayan contentos a casa de una santa vez", según indico Alguacil. El club donostiarra no vence en el Reale Arena desde el pasado 26 de noviembre (2-1 ante el Sevilla).

El técnico guipuzcoano afirmó que la motivación de la plantilla "es altísima" para lograr el objetivo de volver a entrar en Europa, pero añadió que si no logran darle continuidad a la victoria del pasado sábado en Granada, "no servirá de nada".

El entrenador txuri urdin aprovechó la rueda de prensa para felicitar a Natalia Arroyo y a todo el equipo femenino, "ya que no es nada fácil llegar a otra final de Copa de la Reina y ellas lo han conseguido en pocos años".

Robert Navarro será uno de los jugadores destacados del conjunto gaditano. El cedido de la Real ha mostrado un gran nivel en las últimas jornadas con el Cádiz, y Alguacil se mostró "contento de que esté con minutos".

"Es una alegría, ya que cuando cedemos jugadores, es para que tengan minutos y demuestren de lo que son capaces. Mañana será una amenaza para nosotros, ya que, imagino, vendrá muy motivado, al igual que Juanmi o Zaldua", añadió el míster oriotarra.

La convocatoria para este encuentro cuenta con cuatro bajas, aunque son varios los jugadores tocados, y en ese sentido, Alguacil aclaró que esta semana han entrenado menos que nunca, porque el equipo viene de arrastrar una mochila de cansancio muy grande".

Precisamente, en el repaso habitual a la enfermería, Alguacil aclaró que Ander Barrenetxea se queda fuera por un lumbago agudo: "No es la primera vez que Ander sufre de esto y a algunos les cuesta más volver que a otros. Aún no ha podido hacer trabajo de campo y no sabemos cuándo va a volver".