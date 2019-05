Posible once del Cádiz ante el Osasuna

Cuanto más se acerca el epílogo del campeonato, mayor es la importancia de cada partido y menor es el margen de error para los que aún deben completar los deberes, como es el caso del Cádiz CF. El conjunto gaditano recibe al Osasuna el domingo con la inaplazable misión de la victoria para no poner en peligro su continuidad en una zona de play-off que ya no pretende abandonar.

El encuentro correspondiente a la 39ª jornada de LaLiga 1|2|3 está fijado a partir de las seis de la tarde en el estadio Ramón de Carranza, ofrecido en directo por televisión a través del canal Partidazo de Movistar Plus. Es una final en toda regla. Más para los locales que para los visitantes. Una especie de no va más para los anfitriones en pleno esprint sostenido hasta una meta que ya ve en el horizonte.

La necesidad del conjunto amarillo se enfrenta al deseo del cuadro navarro de certificar de manera matemática el ascenso a Primera División que ya tiene en su mano aun en el caso de que se marche de vacío del santuario cadista.

Los rojillos pisan el Carranza ubicados al frente de la clasificación con la tarea prácticamente terminada gracias a una espectacular segunda vuelta. Si no suben tras el pitido final quizás lo haga el lunes si el Albacete pierde ante el Granada. Si no ascienden esta jornada lo harán la siguiente o la otra. Caerá por su propio peso.

Los norteños no tienen la urgencia que sí acucia al equipo de Álvaro Cervera, sexto en la tabla con 62 puntos, sólo uno más que el séptimo, el Deportivo de La Coruña. Para no pasar a depender de los resultados de la potente escuadra gallega, no tiene otra salida que dejar de sumar puntos de uno en uno para dar un salto de tres que no conoce desde hace un mes. Los empates del pasado más reciente sólo adquieren valor con el aderezo del triunfo. De lo contrario pueden ser inservibles. La fortaleza del Carranza es vital.

Las equis consecutivas en Majadahonda, ante el Málaga y frente al Dépor subirán su cotización con un paso adelante en el duelo contra el Osasuna. Si el Cádiz no realiza la tarea, más difícil lo tendrá la próxima semana como visitante de un Granada que también se juega el ascenso directo. Si no falla su feudo, tendrá un poco más cerca el billete para las eliminatorias.

El preparador cadista, Álvaro Cervera, recurre a sus jugadores importantes con la única excepción de Sergio Sánchez. El defensa central no llega a tiempo al no poder habido recuperarse de unas molestias que ha arrastrado a lo largo de la semana. En la primera lista entraron una veintena de futbolistas, incluido el recién incorporado Fali. Dos se quedarán fuera como descartes de última hora.

No se espera una revolución en relación al once que Cervera desplegó en Riazor. La duda es si debuta Fali en el centro de la defensa o el técnico se inclina por Edu Ramos. Si acaso algún retoque más por exigencias del guión. Quizás vuelva Garrido. Depende de si su estado es del todo óptimo.

Las opciones del Cádiz CF de doblegar al primero de la clase pasan por el apuntalamiento de la consistencia. Cerrar espacios, desactivar las cualidades ofensivas de un líder que no suele perdonar arriba y tratar de no recibir un gol, algo que sólo ha conseguido en dos encuentros de los últimos diez (ante Las Palmas y frente al Albacete). Y, por supuesto, que brote la inspiración en ataque. Es necesaria más que nunca la mejor versión de Machís y compañía.

El Cádiz CF ha demostrado con creces su carácter competitivo, pero además de competir tiene que vencer para seguir con ventaja en la puja. Es la presión que conlleva la batalla en las alturas. Sin olvidar que nunca que la obligación es intentarlo. Con ilusión y valentía.

El posible once del Cádiz

La alineación del equipo amarillo en el encuentro contra el Osasuna estaría formada por Alberto Cifuentes, Rober Correa, Fali o Edu Ramos, Kecojevic, Matos, Álex Fernández o Garrido, José Mari, Aketxe, Jairo, Machís y Manu Vallejo.