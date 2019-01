Posible once del Cádiz en Almería

El Cádiz CF y el Almería protagonizaron el ya lejano 17 de agosto de 2018 el partido inaugural del campeonato y ahora, cinco meses más tarde, con 21 jornadas a sus espaldas, son los encargados también de alzar el telón de una segunda vuelta que se prevé apasionante.

Los locales, residentes en el décimo puesto con 28 puntos, tratan de acercarse a un cuadro visitante que, séptimo con 33 en el ecuador del curso, pretende como mínimo quedarse donde está y, si es posible, regresar a los escalones de la zona de fase de ascenso a Primera División en la que llegó a vivir durante tres capítulos consecutivos.

El duelo andaluz encuadrado dentro de la 22ª jornada de LaLiga 1|2|3 está programado para las cuatro de la tarde del sábado en el estadio Juegos del Mediterráneo, ofrecido en directo por televisión a través de las habituales operadoras de pago.

El Cádiz busca su primera victoria de 2019 después de la derrota ante el Osasuna en Pamplona y el empate en casa frente al líder Granada. No hay lugar para el respiro en una competición que exige el máximo rendimiento cada fin de semana.

El entrenador, Álvaro Cervera, ha tenido un mayor margen de elección esta semana –la única baja obligada es la archiconocida de Servando– al poder recuperar jugadores que son novedades en una convocatoria en la que reaparecen Jon Ander Garrido, Ager Aketxe y José Ángel Carrillo.

Quien no se desplaza es Sergio Sánchez, al que el cuerpo técnico no quiere forzar por un principio básico de prudencia. Los tres que vuelven forman parte de una lista de 19 jugadores en la que también figuran Alberto Cifuentes, David Gil, Rober Correa, David Carmona, Iván Kecojevic, Marcos Mauro, Brian Oliván, Edu Ramos, José Mari, Álex Fernández, Salvi, Jairo, Alberto Perea, Dani Romera, Manu Vallejo y Dejan Lekic.

La alineación se apoyará en el bloque de las últimas semanas aunque está sujeta a algunas modificaciones sin alterar el 4-4-2 como dibujo ya conocido.

El posible once del Cádiz estaría formado por Alberto Cifuentes, Rober Correa, Kecojevic, Marcos Mauro, Brian, Garrido o Edu Ramos, José Mari, Jairo, Manu Vallejo, Álex Fernández y Lekic o Salvi.