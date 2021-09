Posible alineación del Cádiz CF ante el Celta

El agobio empieza a ser respirable y palpable en el Cádiz CF, a pesar de estar sólo en la quinta jornada de Liga, cuando los puntos no llegan y tampoco son favorables las sensaciones. Sigue pesando la derrota ante el Osasuna y la pobre imagen contra la Real Sociedad. Dos igualadas (Levante y Betis) representan el escaso oxígeno de los amarillos sabiendo que después aguarda el FC Barcelona en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza), que aunque sea un equipo sin personalidad dentro de un club casi en quiebra, no deja de ser el Barcelona.

Por partes. Primero toca Vigo, Balaídos, el Celta. Un enemigo con menos puntos y el que más goles ha recibido -ocho- empatado con el Alavés. La carta de presentación de los celestes tampoco es para sacar pecho, pero la cuestión es adivinar qué Cádiz CF se verá en suelo gallego; ¿el de las dos últimas jornadas? ¿El del Benito Villamarín? Donde incluso pudo llevarse el premio completo. Es la gran incertidumbre porque hay un mundo de una cara a otra.

Decir que el Cádiz CF ganará cuando juegue bien sería apelar a una mentira mayúscula porque eso de jugar bien no va con el conjunto amarillo ni es el objetivo de su entrenador, que entiende que el éxito, su éxito, es feo pero sacrificado y equilibrado. La verdad es que al conjunto gaditano le falta ese equilibrio en su fuerza, su desgaste para correr, como mínimo, igual que el rival de turno. Es una de las leyes de Cervera.

Hay dudas sobre si correr es suficiente para quedarse en Primera, si bien es requisito en la 'casa del pobre', donde todo cuesta el doble. Decíamos que el Cádiz CF no juega bien ahora ni cuando llegó Cervera y ascendió a Segunda A y Primera. Pero esa imagen basta y hasta rudimentaria ha dado resultado por la presión, el robo, el contragolpe y el control casi perfecto de defender con todo y todos en todas las zonas del campo. Un equipo que desespera al contrario si éste no es capaz de marcar primero.

Para reencontrarse con esa cara que tanto gusta y convence a Cervera aunque genere discordia en los que ven jugadores para otra apuesta, el once puede traer cambios respecto al que sucumbió ante la Real Sociedad (0-2).

Conan Ledesma estará en la portería. Por delante, ante la baja del lesionado Carlos Akapo, será Iza Carcelén el elegido para el lateral derecho, mientras que en el izquierdo se espera a Pacha Espino. Si Fali retrocede del doble pivote al centro de la defensa, la cuestión es acertar con su pareja que saldría de dos opciones aventajadas: Marcos Mauro y Haroyan.

Por delante, asumiendo que Tomás Alarcón está para ser titular, es muy probable que lo sea en compañía de Jonsson, que tiene más galones que Martín Calderón y Álvaro Bastida, las opciones B para ese puesto.

La confianza de Cervera en Salvi hace que el sanluqueño sea fijo en el extremo derecho, mientras que el alta de Choco Lozano amplía el abanico en el izquierdo. Rubén Sobrino, Álex Fernández o el propio Choco son candidatos. Además, la sospecha es que el segundo hombre de ataque debe salir entre el hondureño y el ex del Valencia siempre que Álvaro Negredo se mantenga como referente, el '9' del Cádiz CF.

Las posibilidades son varias para que este once dé un giro y sufra cambios respecto a lo expuesto, aunque esta jornada queda la sensación de que tiene prioridad la línea de juego que pretende recuperar el entrenador por encima de los nombres.

Como suele suceder en estos casos, si el Cádiz CF es capaz de dar un 'palo' al Celta ante los suyos, el acierto del once será absoluto porque es la ley no escrita cuando la pelota entra en la otra portería y no en la propia.

Como repetía con su estilo de siempre el añorado Luis Aragonés: "Ganar, ganar, ganar y volver a ganar". Es el camino que debe tomar el cuadro cadista para recuperar la fe en lo que hace y en su entrenador. Cuando se acumulan las decepciones y llegan las curvas, el camino se empina para todos: los jugadores, Cervera, los dirigentes, la afición... Es la parte amarga del balompié, otra ley del fútbol.

En cuanto al Celta, el argentino Franco Cervi recibió el alta médica tras completar con normalidad el último entrenamiento del equipo antes de recibir al Cádiz CF en Balaídos, por lo que estará a disposición de Coudet, que mantiene la duda del mexicano Néstor Araujo y pierde a Joseph Aidoo. El central ghanés ha dado positivo en coronavirus en el test de antígenos que le han realizado en las últimas horas y estará confinado en su domicilio hasta que de negativo en un PCR. Es la segunda vez que Aidoo da positivo de COVID-19. Su baja es un serio problema para Coudet, que se verá obligado a forzar al central mexicano Néstor Araujo.

Alineaciones probables

Celta: Dituro, Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Javi Galán, Tapia, Solari, Denis Suárez, Cervi o Nolito, Aspas y Santi Mina.

Cádiz: Ledesma, Iza, Fali, Marcos Mauro o Haroyan, Espino, Alarcón, Jonsson, Salvi, Álex o Choco Lozano, Rubén Sobrino y Negredo.

Árbitro: Díaz de Mera (Ciudad Real).

Estadio: Balaídos (21:00 horas / Gol TV).