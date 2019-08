Alberto Perea se ha convertido en protagonista inesperado de las dos primeras semanas de competición en Segunda División A, ya que el jugador ha pasado de estar en las quinielas para abandonar el equipo a ser titular y goleador en el arranque de la competición. Marcó ante la Ponferradina (3-1) y en Miranda de Ebro (1-2).

El ex del Barcelona B y Extremadura pasó por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal para hablas de sus sensaciones después de ponerse la Liga en marcha. "Estoy contento por el arranque que hemos tenido y que estamos teniendo y en lo personal muy contento también porque he jugado los dos partidos y he logrado dos goles".

Entiende que la pretemporada le ha beneficiado porque "ha sido buena". "Hemos trabajado duro y me ha servido para coger un buen tono físico. Me encuentro en un momento bueno para seguir aportando al equipo", añadiendo con atrevimiento que "el primer año tuve partidos muy buenos, pero tres lesiones que me frenaron bastante". "La pretemporada la he hecho entera y desde que estoy aquí es cuando mejor estoy", advertía destacando que las dolencias físicas le están respetando por el momento.

No le daba mayor importancia al hecho de ser el máximo artillero del equipo, dos tantos. "No soy delantero ni goleador", aunque ante los medios recordaba que "he tenido cifras importantes para ser mediapunta y espero repetirlas". La ausencia de extremos por la izquierda está siendo de gran ayuda para Perea, que lo analiza de la siguiente manera: "Al míster le gusta el juego por banda pero puedo jugar más por dentro y estoy haciendo caso a las indicaciones. Seguiré entrenando para hacer lo que él pide".

El margen de mejora es grande según explica el atacante por lo que ha costado imponer la superioridad numérica en las dos primeras jornadas cuando el adversario sufrió la expulsión de un futbolista. "Cuando un equipo se queda con diez jugadores, el otro equipo lo tiene más fácil. Creo que poco a poco iremos corrigiendo errores. Acabamos de empezar y lo importante es que hemos sacado los seis puntos".

A título individual, Perea se congratula del entendimiento que está teniendo con compañeros como Álex y Bodiger. "En el momento en el que el otro equipo se queda con uno menos es más fácil jugar con el balón por dentro. Álex, Bogider y yo nos entendemos bien en el campo los tres".

Para acabar, palabras para su ex equipo, el Extremadura, donde parte del curso pasado jugó cedido y que será su rival el domingo en Carranza. "La marcha a Almendralejo me vino muy bien porque no contaba con minutos. Me sentí futbolista y jugué casi todo. Además salieron los resultados y me ha venido muy bien".