El entrenador del Cádiz B ha hablado hoy en la previa del encuentro que su equipo disputará mañana, a partir de las las seis y media de la tarde, en Huelva. Juanma Pavón regresa a casa para enfrentarse por primera vez como técnico al Recreativo. Una cita de máxima exigencia para un conjunto joven como el suyo.

El preparador cadista asume que es un choque con tintes de máxima responsabilidad. "Llevamos toda la semana trabajando y preparando un partido que será exigente, ya que nos enfrentamos a un gigante de la categoría que ha despertado", ha afirmado al referirse al equipo de su tierra, añadiendo que "el Recre ya demostró ante el Sevilla Atlético el potencial que tiene". "No nos viene en el mejor momento, pero nosotros vamos con muchas ganas", después de la derrota con el Marbella (0-1) que rompió una excelente racha de dos meses sin perder.

Pavón se ha referido a su ciclo en el Decano, donde fue jugador y entrenador. "Me he llevado un tercio de mi vida trabajando para el Recreativo de Huelva y siendo aficionado me lo han inculcado desde chico. Si eres de Huelva tienes que ser del Recre", admitiendo que el derbi regional "tiene muchas cosas especiales para mí, pero ahora me debo al Cádiz, un club donde me siento feliz". "Vamos con todas las intenciones de llevarnos el partido. Celebran el 130 aniversario y nosotros, en lo deportivo, vamos a intentar aguársela".

No ha hablado mucho de la actualidad deportiva salvo lo que ya se sabe como es la sanción de Duarte y la lesión de Moi, pues su lista depende de lo que haga el primer equipo para jugar el domingo en Oviedo y el martes -Copa del Rey- en Villaviciosa. "A día de hoy es verdad que tenemos muchas dudas por molestias y estamos pendientes de la convocatoria del primer equipo. Hay jugadores que igual van convocados para el partido de Copa, pero nosotros tenemos que pensar en el partido del Recre y ver qué jugadores podemos tener".