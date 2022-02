Parra: "Tuvimos nuestras opciones y no pudo ser"

El lateral derecho Raúl Parra atendió a los medios oficiales del Cádiz CF tras el encuentro en Mestalla. "Ha sido un partido muy duro, hemos competido muy bien, creo que hemos sido superiores en muchos momentos de partido. Hemos tenido ocasiones para marcar. El segundo gol es una acción desafortunada que se encuentra el rematador. Tenemos que estar muy orgullosos del partido que hemos hecho, hemos competido muy bien. Hemos hecho un gran partido, la verdad".

El cuadro de Sergio no se rindió. "Al final te pones con 2-1 y con un jugador menos, pero hemos achuchado y llegado por todos lados. Hay que estar orgullosos de la imagen del equipo. Cuando nos hemos puesto con el resultado en contra hemos reaccionado. Nos levantamos con el primer gol y no bajamos los brazos con el 2-1, hemos seguido hacia arriba. Tuvimos nuestras opciones, pero no pudo ser".

Trabajo individual. "Sabía que era un partido muy complicado, además era su primer partido aquí ante su nueva afición. Es un jugador muy eléctrico. Estoy contento por mi trabajo individual y toca seguir entrenando".