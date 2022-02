El Cádiz CF se despide con honor de la Copa del Rey (2-1)

El Cádiz CF cayó con la cabeza bien alta en los cuartos de final de la Copa del Rey. Plantó cara al Valencia en Mestalla, ofreció una muy buena imagen aunque perdió por un apretado 2-1. El encuentro se desequilibró en el minuto 79 con el segundo gol de los locales. Pudo ganar cualquiera porque fue un duelo tan intenso como igualado.

El conjunto amarillo jugó sin complejos ante el favorito y, pese a quedar apeado, lo hizo con honor, sin dejar de intentarlo, hasta con dosis de alegría en determinados momentos. Puso en dificultades al cuadro che. Lucas Pérez debutó con gol y buena impresión. La derrota no impide ver brotes verdes en un equipo que debe refrendar su mejoría en la Liga, que es lo da de comer.

Como se esperaba, Sergio González apostó por una alineación sin muchos titulares. Pesó la importantísima visita liguera al Mallorca tres días más tarde. Guardó fuerzas para la cita del sábado con la salvación de fondo. Mientras, sin urgencias en el campeonato, el Valencia sí salió con todo, incluido el debutante Bryan Gil.

Pese a la teórica diferencia, los visitantes no se arrugaron. Con Luis Hernández e Idrissi de estreno, los amarillos salieron con un 4-4-2 muy definido, con máxima prudencia en las labores defensivas y la intención de salir a la contra, con protagonismo de Iván Alejo en los compases iniciales.

El favorito era el equipo de casa, que también tenía la obligación de ganar. El modesto salió con soltura, en modo presionante arriba, sin complejos... Pero sin llegar a tirar a puerta. Un misil lejano a las nubes de Jens Jonsson y poco más.

Pero todo empezó a torcerse desde el minuto 20, cuando Andone sufrió una lesión muscular que le obligó a retirarse y propició el tempranero estreno de Lucas Pérez. Debutó sin haber entrenado.

Y poco después, en el 24, la eliminatoria se puso cuesta arriba para el Cádiz CF con la colaboración del colegiado Javier Alberola Rojas. Para no perder costumbre, el árbitro perjudicó a los amarillos en la jugada del 1-0. Pase largo y aéreo, Hugo Duro cometió falta sobre Juan Cala en el salto y avanzó con el balón para servir a Guedes, que no falló en el mano a mano con David Gil. El portero tocó el cuero pero no puedo evitar el tanto, que no debió subir al marcador por infracción previa sobre el zaguero cadista.

Entre la tendencia del árbitro de machacar al Cádiz CF y la endeblez de Cala, la consecuencia fue un jarro de agua fría. No había merecido semejante castigo un equipo que estaba ofreciendo buenas sensaciones hasta que la primera ocasión se tradujo en gol.

La desventaja no alteró el plan y tampoco desanimó a un equipo que mantuvo la intensidad, trató de jugar la pelota y apareció por las bandas con Alejo e Idrissi, con el marroquí menos atinado. Eso si, todo el trabajo no le dio para generar verdadero peligro mientras Alberola siguió tiquismiquis con los gaditanos.

En el 41, el barbateño Bryan Gil, muy activo, hizo de las suyas con jugada individual que culminó con un zurdazo con el que envió el balón por encima del larguero. Y en el 43, un centro chut de Iván Alejo se envenenó hasta tal punto que el cuero se escapó cerca de la portería.

El intermedio irrumpió con un marcador apretado y la necesidad de subir el nivel en ataque en la segunda mitad, que comenzó con la presencia de Salvi sobre el césped en lugar de Alejo.

No tardó en igualar la eliminatoria un Cádiz CF que salió muy enchufado. Lucas Pérez sacó de esquina y Comert agarró con claridad a Cala dentro del área. No pitó nada Alberola Rojas hasta que, avisado por el VAR, revisó la acción en el monitor y señaló penalti. Enmendó su error.

Lucas Pérez celebró su estreno como cadista con su debut goleador. Lanzó la pena máxima con un tiro raso no muy ajustado al poste, Doménech tocó la pelota pero impidió que se colara en la portería. 1-1 en el minuto 54.

El gol del empate metió el miedo en el cuerpo a los de casa. Y en medio de esas dudas, Cala remató al poste tras un saque de esquina. El 1-2 estuvo muy cerca y Sergio González metió más madera con Álex Fernández y Álvaro Negredo.

Pero José Bordalás también agitó la coctelera para tratar de despertar a los suyos. Y lo consiguió con el debutante Ilaix Moriba y el delantero Maxi Gómez. Los locales tomaron el mando hasta meter en su área a un Cádiz CF que empezó a sufrir de lo lindo.

De hecho, en el 79 llegó el 2-1. Saque de esquina, Luis Hernández tocó el balón levemente y Hugo Duro, solo en el segundo palo, cabeceó al fondo de la portería.

Con poco tiempo, en plena recta final, los gaditanos se fueron arriba con el inconveniente de quedarse con un hombre menos tras la justa expulsión de Cala en el 84 al ver la segunda cartulina. Diakhaby se acercó al zaguero para ajustar cuentas del pasado.

Con una defensa de tres, la última oleada de los amarillos no fue suficiente. Murió con las botas puestas.