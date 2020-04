Paco Jémez, rival del Cádiz CF y aliado de Fali

En la parte final de su intervención, exteriorizó que debe existir más meditación en las decisiones. "Las prisas son malas consejeras. Después del tiempo que llevamos en casa, que nos metan en un hotel no es de agrado para nadie. Pero creo que habrá que hacer cosas extraordinarias, y si la solución es estar en un hotel habrá que hacerlo, aunque no me guste".

El ex cadista Sergio Sánchez y Cejudo tampoco lo tienen claro

Cada vez son más las voces críticas contra el acuerdo firmado por LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol para regresar a la competición. El protocolo y las fechas establecidas no ha sentado bien a futbolistas ni cuerpos técnicos, que siguen convencidos de que es demasiado pronto como para pensar en volver a jugar. El jugador del Racing de Santander Álvaro Cejudo, está en contra de lo establecido. "No tengo la suerte de conocer personalmente a Fali, pero creo que es totalmente lógica su postura. La apoyo al 100%. Además, a mí no me van a obligar a irme dos meses a estar en un hotel y dejar a mi mujer con tres niños. Eso para mí es inviable. Si quieren hacerlo, que no cuenten conmigo". El ex cadista Sergio Sánchez, del Albacete, también se une. "Tanto Fali como Álvaro Cejudo tienen mucha razón, creo que hay que hacer las cosas con cordura y sensatez. La prioridad de los test deben ser para los enfermeros, cuerpos de seguridad del estado y demás".