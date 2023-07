Nuevas posibilidades para reforzar la portería del Cádiz CF

El interés del Almería por hacerse con los servicios de Jeremías Conan Ledesma pone en alerta al Cádiz CF. La primera oferta realizada por el conjunto rojiblanco ha sido rechazada al ser considerada bastante escasa por parte de la entidad cadista.

La entrada en escena del cuadro mediterráneo abre un periodo de incertidumbre en torno a Ledesma. ¿Seguirá o no como portero del equipo amarillo en el ejercicio 2023-24? El cancerbero está por la labor de marcharse y a tenor de sus palabras no se siente cómodo en el club al que se unió en 2020 procedente de Rosario Central. Lleva tres temporadas como cadista, titular indiscutible.

"Algún día alguien valorará tu esfuerzo... no solo de palabra si no con hechos, mientras seguiré buscando ese lugar, esas personas". Esa es la última frase que soltó el argentino en su cuenta de instagram con la que da a entender que no se siente valorado por el Cádiz CF. Deja entrever que no ha recibido más palabras que luego se han quedado en nada.

El club del Nuevo Mirandilla quiere renovar al guardameta, que ve escasa la oferta para prolongar su contrato más allá del 30 de junio de 2025. La situación se ha vuelto tensa y es imposible aventurar el desenlace.

Las circunstancias complicadas obligan al Cádiz CF a explorar el mercado por si tiene que lanzarse a por un portero en el caso de que Ledesma cambie de aires mediante un traspaso.

La lógica apunta a dos arqueros recién descendidos a Segunda División con recorrido en Primera: Fernando Pacheco (Espanyol) y Edgar Badía (Elche), ambos de 31 años. Ninguna de las dos operaciones sería fácil a priori porque el primero está atado a los periquitos hasta 2026 y el segundo a los franjiverdes hasta 2025.

En las últimas horas surgen nuevos nombres de porteros que podrían ponerse en la órbita. Aparece en escena otro recién descendido. Se trata de Jordi Masip (34 años). En Pucela Fichajes señalan que el Cádiz CF tiene en la agenda al meta del Valladolid. La directiva del cuadro blanquivioleta no pondría pegas a su salida ya que tiene dispone de tres porteros y al catalán sólo le queda un año de contrato. Sería una operación de bajo coste para los gaditanos.

Otra posibilidad que se abre es la de Luis Maximiano (24 años), portero que rayó a buen nivel en el Granada en el campaña 2021-22 aunque el siguiente curso, ya en la Lazio, apenas tuvo protagonismo. El portugués tiene contrato con el equipo italiano hasta junio de 2027 y el Almería también se ha fijado en él como alternativa a Conan Ledesma.