Cuando el cadista Migueli fue traspasado al Barcelona por una cifra récord

El área de Historia del Cádiz CF, a través de Juan Sevilla, ha realizado una reseña en la que ha recordado la figura de Miguel Bernardo Bianquetti, más conocido como Migueli. Fue jugador del conjunto amarillo y se convirtió en una leyenda del Barcelona.

Sevilla recuerda que Miguel es uno de los jugadores con mayor trayectoria en el mundo del fútbol que han vestido la elástica amarilla del Cádiz CF, siendo uno de los mejores defensas de la historia del fútbol español. Su traspaso al CF Barcelona supuso un récord nacional en materia de fichajes.

Finalizando la temporada 1969-70, recuerda Juan Sevilla, la prolífica cantera de la provincia gaditana sigue siendo un rico arsenal de jugadores para el equipo amarillo, consiguiéndose la llegada de prometedores elementos como el joven extremo Villalbita, del CD Rota; tres jugadores del Algeciras CF, Salcedo, Quindejo y Sáez; el defensa Puig, del Atlético Ceuta; y de un joven jugador que había estado a prueba durante un tiempo y que finalmente acaba convenciendo al entrenador León Lasa, el jovencísimo ceutí Miguel Bernardo Bianquetti, conocido futbolísticamente como Migueli, que llega procedente del CD O'Donnell, a quien se paga su fichaje mediante material deportivo.

El historiador del Cádiz CF recuerda que durante tres temporadas, Migueli ofrecerá un gran rendimiento en las filas cadistas, lo cual no pasa desapercibido para muchos clubs de Primera División e incluso los todopoderosos Real Madrid y CF Barcelona pujan por hacerse con sus servicios. Si en la temporada anterior fue Andrés González quien se destapaba como un excelente jugador y era traspasado al Real Madrid, en esta, la revelación cadista se llama Migueli. En la temporada pasada vino jugando en la posición de defensa central en compañía de Andrés, que ejercía de líbero; pero esta temporada el entrenador Balmanya le saca más partido jugando como líbero. Su juventud, corpulencia y valía son su mejor carta de presentación.

Sevilla señaña que por un lado, el CF Barcelona ofrece 10 millones de pesetas, y el Sevilla CF está dispuesto a desembolsar 9, además de tres jugadores. Según la prensa, el Real Madrid tiene una opción de compra sobre el jugador ceutí hasta final de temporada desde el fichaje un año antes de su compañero Andrés por el club merengue, pero el propio presidente cadista, José Antonio Gutiérrez Trueba, desmiente rotundamente esta información, declarando que sólo hay un compromiso de informar al club blanco de todas las ofertas que se recibieran sobre cualquier jugador de la plantilla, y que el Real Madrid igualando la misma podría alcanzar su fichaje.

Tanto interés y por tan importantes equipos hace que la entidad amarilla -cuenta Juan Sevilla- extreme las pujas y rechace todas estas ofertas, por suculentas que sean, pues considera que puede sacar aún mayor beneficio. Y así ocurre, pues finalmente, el 2 de junio de 1973, Migueli es traspasado al Barça por 12 millones de pesetas, estableciéndose de ese modo un nuevo récord nacional en materia de fichajes, comprometiéndose, además el club catalán a jugar un partido amistoso en Carranza, el cual nunca se llega a disputar, pues o bien hubo una compensación económica o se resolvió con la participación del CF Barcelona en la edición del Trofeo Carranza de 1974.

El jugador en declaraciones a la prensa confiesa que "estos últimos días he pasado más nervios que en toda mi vida. No podía dormir. Es tan importante para mí este paso, que hasta hoy no me lo creía". Migueli, de tan solo 21 años, firma por tres años y percibirá 700.000 pesetas la primera temporada, cien mil más la segunda y 900.000 la tercera, sueldo y primas aparte, asegurando de este modo su futuro.

Juan Sevilla cuenta que Sin duda, la presencia de Domingo Balmanya, entonces entrenador del Cádiz CF, fue determinante en el fichaje del ceutí por los catalanes. El Real Madrid se mantuvo en la puja hasta el último momento, desistiendo de igualar la oferta azulgrana. Era la segunda vez que los merengues desistían de fichar a quien estaba llamado a ser uno de los mejores defensas de la historia del fútbol español, pues ya con 17 años le rechazó en una prueba para futuras promesas.

Antes de abandonar Cádiz, Migueli hace de vidente y vaticina lo que no tardaría mucho en suceder: "Me hubiese gustado ascender con el Cádiz a Primera, pero lo conseguirán sin mí". Su llegada al equipo azulgrana coincide con la de un mito culé y mundial, el holandés Johan Cruyff.

El 15 de noviembre de 1979, con motivo de un partido internacional amistoso celebrado en el estadio Carranza frente a Dinamarca (1-3), recibe de manos del presidente cadista, Manuel Irigoyen, la insignia de oro y brillantes del Cádiz CF.

En su palmarés durante sus dieciséis temporadas en el FC Barcelona figuran: 2 Ligas, 3 Recopas de Europa, 4 Copas del Rey, 2 Copas de la Liga y 1 Supercopa de España. Además, fue 32 veces internacional con España, estando presente en las fases finales del Mundial 1978 y la Eurocopa 1980.