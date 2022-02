El Cádiz CF no marcó en sus últimas seis visitas al Mallorca

La historia de los enfrentamientos entre el Mallorca y el Cádiz CF se remontan más de seis décadas en el tiempo. Se vieron las caras por primera vez en la temporada 1969/60 y desde entonces han disputado 24 partidos en territorio balear, la mayoría en Segunda División (16), siete en la máxima categoría y uno en la Copa del Rey.

No cuenta el pasado sino el presente, pero los precedentes están ahí y no son precisamente buenos. Sirven de referencia. Los antecedentes reflejan que al Cádiz CF no se le dan nada bien las visitas a Palma. De hecho, ha perdido más encuentros, 13, de los que ha sumado sin perder entre empates (siete) y victorias, sólo cuatro (un total de 11 entre los dos).

El conjunto amarillo afronta el sábado 5 de febrero un duelo complicado contra un rival en directo en la lucha por la continuidad en la máxima categoría y una dura batalla contra la historia, que no le favorece en nada.

Se le dan tan mal a los gaditanos los envites en Mallorca que no ha marcado un solo gol en sus últimas seis comparecencias, resueltas con dos igualadas a cero y cuatro derrotas. Para dar con el tanto más reciente del Cádiz CF en territorio bermellón hay que retroceder al curso 1989/90, en Primera, cuando marcó Enrique Montero aunque ese gol no evitó la abultada derrota (5-1).

No le resulta fácil a los amarillos perforar la portería contraria cuando ejerce de foráneo frente al Mallorca. Se ha quedado sin marcar en casi la mitad de sus visitas (11) y sólo ha dejado su puerta a cero en seis ocasiones. De hecho, ha recibido el doble de goles (36) de los que ha anotado (18).

El balance de los siete partidos en Primera entre el Mallorca y el Cádiz CF es más equilibrado: tres derrotas de los amarillos, un par de empate y dos triunfos: 1-4 en la campaña 1987/88 y 0-1 en la 1986/87. Han transcurrido más de tres décadas de aquellas victorias y el cuadro gaditano busca ahora repetir el éxito de entonces para dar un paso importante en su constante carrera hacia la permanencia en la élite del fútbol español.