El amplio margen del entrenador del Cádiz CF

El Cádiz CF pone los cinco sentidos en la Liga tras haber sido apeado de la Copa del Rey (derrota 2-1 en Valencia) después de hacer un buen papel en el torneo. No hay más prioridad que la permanencia en la máxima categoría.

El conjunto amarillo afronta en el terreno del Mallorca su primer partido después de la eliminación copera y tras el cierre del mercado invernal. Son 26 los jugadores que componen la plantilla hasta final de la temporada 2021/22 después de las cincos incorporaciones realizadas por el club: Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Oussama Idrissi, Luis Hernández y Lucas Pérez.

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, dispone de un amplio margen de maniobra para encarar las 16 jornadas restantes dada la amplitud del plantel. La competencia es máxima para ganarse un puesto en el equipo. Los nuevos a priori elevan el nivel.

Pese a las bajas que acumula el Cádiz CF para el importante duelo ante el Mallorca. el técnico tiene mimbres para confeccionar un once de garantías que salten al césped en busca de una victoria que es más necesaria que nunca. No puede contar con Fali, Lozano y Andone (lesionado en el choque contra el Valencia), ni tampoco parece que llegue a tiempo Fede San Emeterio. José Mari, que aún no ha debutado esta temporada, en principio no tiene sitio en la alineación.

Con el inquilino de la portería (Jeremías Ledesma) y la delantera (Álvaro Negredo) definidos, el preparador cadista debe decidir qué futbolistas ocupan las demás posiciones. Iza Carcelén y Espino (jugó los 90 minutos en Mestalla) apuntan a ocupar los laterales.

Para el centro del capo surgen incógnitas. Cuatro medios para dos puestos y una decisión complicada. Jen Jonsson es el que lo puede tener más difícil después de jugar todo el partido de Copa en Valencia.

En las bandas sucede algo similar. Iván Alejo o Salvi, con medio tiempo cada uno en Mestalla, ocuparán la derecha (salvo que el entrenador desplace a uno a la izquierda) y entre Idrissi y Alberto Perea. En punta, Negredo parece fijo y podría estar acompañado por Lucas Pérez, que mostró buenas sensaciones en su estreno como cadista, gol incluido.