Mere, ex del Cádiz CF, se hace cargo de la UD Logroñés

El ex jugador del Cádiz CF y ex entrenador de su filial, Baldomero Hermoso Mere, ha encontrado destino en uno de los grandes de la nueva Primera RFEF. Se trata de la UD Logroñés, que apuesta su regreso a Segunda División A al preparador gaditano, quien ya vivió esa experiencia en las filas del Fuenlabrada.

El conjunto riojano ha salido de su estado de silencio para anunciar a su nuevo patrón de barco. El conjunto blanquirrojo ya cuenta con entrenador para luchar por su regreso al fútbol profesional. Mere será el responsable de luchar por el ascenso a la Segunda A. El ex entrenador del Alcorcón, que perdió su trabajo justo después de la derrota del equipo madrileño en Las Gaunas en noviembre del año pasado, ha firmado por una campaña. Curiosamente sustituye en el cargo a otro ex cadista, Sergio Rodríguez, que jugó medio año de amarillo en Segunda A (2006/07).

Con experiencia en Segunda División, donde además del Alcorcón también dirigió al Fuenlabrada, equipo con el que consiguió el ascenso hace un par de campañas (2018/19), Mere ha ocupado también los banquillos de Racing Portuense, el Algeciras CF y el filial del Cádiz, que ascendió a Tercera y luego hizo campeón del grupo X. En su etapa como jugador, el portuense defendió las camisetas de Cádiz CF, Algeciras, Motril, Racing Portuense, Mensajero y Jerez Industrial.

Desde su descenso a finales de mayo, poco se sabía de la UD Logroñés. La única noticia que ha roto este tedioso junio ha sido la contratación de Manu Franco como director deportivo en lugar de Carlos Lasheras. Y poco más. Por eso, la elección del entrenador estaba en boca de todos. Pablo Alfaro, que incluso viajó a Logroño en los primeros días del mes, Nacho Fernández, de Atlético de Madrid B, y Diego Martínez, que acabó fichando por el Numancia, fueron nombres que se barajaron junto al de Mere Hermoso.

Por delante el ex del Cádiz CF tiene mucho trabajo por hacer. Para empezar, formar un equipo, ya que en la actualidad solo cuatro jugadores (Iñaki Sáenz, Andoni López, Ousama Siddiki y Jaime Sierra) cuentan con un contrato en vigor. "Todo ha sido relativamente rápido, pero al final lo que prevalece es el deseo mío por entrenar a un club como la Unión Deportiva Logroñés. Estoy muy ilusionado, con muchísima energía, con muchas ganas de empezar a trabajar, de confeccionar el equipo, y sobre todo de conocer el ambiente de Logroño, de su gente, del club, de empaparme de todo", explicó Mere en declaraciones al club.

A su juicio, la Primera RFEF va a ser "una categoría muy fuerte". "Tenemos que ir con humildad, pero a la vez también con determinación, marcándonos muy cortos plazos, los inmediatos, los que suponen el famoso 'partido a partido', pero es la realidad la que te acerca a conseguir los objetivos más ambiciosos", añadió.

Mere tiene muy claro el estilo de equipo que pretende dirigir: "Me gustan los equipos que responden bien ante todo tipo de contextos, quiero un equipo con empaque, con personalidad, que tenga capacidad de adaptación: que si un equipo va a Las Gaunas y se nos repliega que tengamos argumentos para ser capaces de crear ocasiones y dominarlo, pero que también cuando vengan los momentos difíciles el equipo tenga capacidad para defender", apuntó antes de agregar que "la categoría demanda eso". "Y sobre todo a lo que aspiro es que el aficionado del equipo se sienta orgulloso de cómo se esfuerzan nuestros jugadores y de cómo compiten".

El ex jugador del Cádiz CF desveló que cuando surgió la posibilidad de entrenar a la UD Logroñés -equipo que hace dos temporadas eliminó al equipo de Álvaro Cervera de la Copa del Rey- no tuvo dudas. "Era el tipo de oportunidad que estaba esperando. He entrenado los dos últimos años en Segunda División pero me parecía un club al que nunca se le puede decir que no".