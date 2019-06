Mayoría de críticas de los periodistas veteranos a que no haya Trofeo Carranza masculino

La polémica que ha conllevado la decisión tomada por los dirigentes del Cádiz CF, con importante aportación del gobierno municipal de la ciudad, consistente en que el año 2019 pase a la historia como aquel en que el afamado Trofeo Ramón de Carranza tenga un cartel femenino en lugar de masculino se ha convertido en el tema principal de conversación en las calles gaditanas durante los últimos días.

Entre las opiniones vertidas por los habitantes de la ciudad se antoja que tienen un gran peso específico, tanto por experiencia como por conocimiento profesional del asunto, las ofrecidas a Diario de Cádiz por cinco periodistas veteranos de la capital de la provincia que cubrieron para sus medios de comunicación numerosas ediciones del Trofeo de los trofeos.

Antonio Díaz: "A mí no me gusta nada, yo optaría por el torneo femenino con buenos equipos pero siempre que se mantuviera también el masculino. Creo que la medida tomada significará la muerte del Trofeo Carranza".

Carlos Medina: "El Trofeo estaba muerto porque ya resultaba imposible traer equipos grandes. Para hacer lo de los últimos años, con carteles que incluyeron conjuntos de bajo nivel, es mejor esto. Esta innovación la considero muy positiva y ha sido un pelotazo a nivel nacional".

Juan Limón: "Me parece bien para apoyar el feminismo, pero tengo claro que el Trofeo Carranza tiene que seguir siendo el Trofeo de los trofeos y para eso es necesario recuperar el torneo masculino el año que viene".

Juan Manuel Pedreño: "Yo habría hecho el femenino pero sin olvidar el masculino. No entiendo que no se monte como Trofeo Carranza un partido único de hombres entre el Cádiz y un rival de categoría". Se da la curiosa circunstancia de que un hijo de Pedreño forma parte del cuadro técnico del Eintracht de Francfort femenino.

Ignacio de la Varga Pérez: "Para mí, es algo churretoso. Eso no es feminismo ni nada que se le parezca. Me parece bien que se monte un torneo femenino pero no por eso hay que anular el Trofeo Carranza masculino de toda la vida. Ahora se está jugando el Mundial femenino pero no por eso dejará de disputarse el próximo Mundial masculino".