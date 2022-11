Real Madrid - Cádiz CF: Ancelotti no piensa en el Mundial y anuncia que irá con todo

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ofreció el miércoles 9 de noviembre la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz CF que se disputa el jueves en el estadio Santiago Bernabéu.

Como es habitual, no hubo preguntas relacionadas con el rival. No apareció el término Cádiz CF. Lo que sí expuso el técnico es cómo afronta su equipo el encuentro de la 14ª jornada. "Es el último partido de un año inolvidable en el que ha habido noches mágicas, queremos terminarlo con buenas sensaciones.

Enseguida salió a relucir la baja de Karim Benzema. Ancelotti defendió a su jugador. "Me molestado que no ha podido ayudarnos, lo ha intentó pero no pudo volver de esta molestia, es algo pequeño y no está disponible".

Sobre la baja del ariete y la cercanía del Mundial, el míster del conjunto blanco no dudó en defender a su pupilo. "El primer decepcionado es él, llega al Mundial sin minutos para estar en buenas condiciones. Pensar que se ha borrado es una tontería, se ha entrenado en solitario pero las sensaciones no son buenas".

El técnico italiano tiene claro que no va a reservar ante el Cádiz CF a los jugadores que van al Mundial. "Mis futbolistas lo van a dar todo hasta que estén aquí, creo en su profesionalidad".

El preparador madridista no cree que sus jugadores hayan bajado el nivel por la proximidad del Mundial. "Nadie ha parado la pierna ni ha dicho nada sobre este asunto en las charlas". El problema es otro a su entender: "No estamos bien, el Mundial hace unes que estaba a la vista y ahí sí estábamos jugando bien".

Ve una razón que explica el bajón sufrida por su equipo. "Si bajas la intensidad contra equipos que no están jugando competición europea, como el otro día, ellos estar a un nivel más alto que los demás".

"Aunque henos tenido ausencias, como la de Benzema, no pongo excusas, la última etapa no es buena y eso nos decepciona", añadió Ancelotti sobre los últimos resultados cosechados por su equipo. Eso sí, destacó que "queremos dejas eso atrás con el partido que tenemos ahora".