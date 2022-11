Real Madrid - Cádiz CF: Benzema no se entrena el miércoles y será baja

El Real Madrid desarrolló el miércoles 9 de noviembre en su cuartel general (en Valdebebas) el último entrenamiento previo al partido contra el Cádiz CF de la 14ª jornada de Liga que se disputa el jueves 10 en el estadio Santiago Bernabéu.

Se repitió la secuencia del día anterior y no trabajaron con el grupo ni Antonio Rudiger ni Karim Benzema. La ausencia del defensa central ya era conocida debido a una lesión de cadera. El delantero era duda para el encuentro, pero al no poder ejercitarse con normalidad el miércoles será baja salvo una sorprendente aparición en la convocatoria. No estará en la lista, como confirmó su propio entrenador, Carlo Ancelotti.

El ariete se ha perdido los últimos tres compromisos ligueros y tampoco estará disponible para el último, frente al conjunto amarillo, antes del parón por el Mundial. La duda es si entrará en la lista de la selección de Francia para jugar en Qatar. En principio parece que sí salvo que las molestias sean más graves de lo esperado.

Una día más, el canterano Sergio Arribas se entrenó con el primer equipo a las órdenes de Carlo Ancelotti y tiene muchas opciones de entrar en la lista para el choque frente al Cádiz CF.