Real Madrid - Cádiz: Horario y dónde ver por televisión el partido de la jornada 14 de La Liga

El Cádiz se despide de la competición hasta después del parón mundialista nada menos que en el Santiago Bernabéu ante el líder. Los de Sergio González afrontan el duro compromiso ante el Real Madrid con las aspiraciones de un club humilde: competir lo mejor posible.

La visita de los amarillos llega tras un empate en Getafe que pudo ser más. Hubo buen juego y ocasiones para ganar. Aún así, también se pudo perder por una mala gestión de una superioridad numérica que se dio a falta de dos minutos para el final. El principal condicionante con el que se encuentra el Cádiz para esta jornada 14 es que no tiene centrales. Solo Cala, que no suele ser habitual en el once, está disponible. Chust y Fali se lesionaron el Alfonso Pérez y Luis Hernández fue expulsado por doble amarilla. El Cádiz tiene previsto recurrir una de ellas para, al menos, recuperar al veterano zaguero para el eje de la defensa. Otra de las sorpresas de la temporada, Momo Mbaye, se lesionó contra el Atlético y tampoco está disponible.

De esta forma, al agravante de jugar contra el Real Madrid, se suma que el equipo no dispone de efectivos para guarecerse ante la amenaza de jugadores como Vinicius, Valverde, Rodrygo, Benzema y otros tantos. Aunque sobre este último han surgido rumores sobre su participación, el propio Ancelotti se ha encargado de disiparlas y ha confirmado que el francés estará ante el Cádiz.

Los amarillos nunca han ganado en el Santiago Bernabéu. La vez que el Cádiz ganó al Real Madrid como visitante en liga fue en la temporada 2020/2021 con el solitario gol del Choco Lozano en el Alfredo Di Stefano. Y el año pasado, el partido disputado el 17 de diciembre se saldó con un 0-0.

Horario para ver el Real Madrid-Cádiz

El partido correspondiente a la jornada 14 de La Liga Santander se disputará el jueves 10 de noviembre a las 21.30 horas en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver por televisión y online el Real Madrid-Cádiz

El encuentro con el que se cerrará la jornada 14 se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago DAZN La Liga. Además, desde Diario de Cádiz se podrá seguir el minuto a minuto del partido con todos los detalles.