El Cádiz CF apura la última opción para que Luis Hernández juegue ante el Real Madrid

Luis Hernández lo tiene muy complicado para poder jugar el partido entre el Cádiz CF y el Real Madrid que se disputa el jueves 10 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu (14ª jornada de Liga).

El defensa del conjunto gaditano fue expulsado por doble amonestación en el anterior encuentro frente al Getafe del 13º capítulo. El club presentó un recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol para intentar la retirada de la primera de las cartulinas amarillas.

El argumento de la entidad cadista fue que la acción entre Luis Hernández y un jugador del Getafe que derivó en la amonestación se produjo con posterioridad a un fuera de juego y además, según el club, Luis Hernández en ningún momento golpea al adversario, sino que existe un forcejeo con el fin de ganar la posición. El árbitro del partido, Alejandro Hernández Hernández, explicó en el acta que sacó la tarjeta por "golpear con el brazo a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón".

El órgano federativo desestimó el recurso del Cádiz CF. Según Competición, "no concurre a juicio de este Comité ninguno de estos supuestos en el caso que nos ocupa, puesto que de forma patente de las imágenes aportadas se aprecia la existencia de contacto físico entre los dos jugadores implicados en el lance de juego, no pudiendo por ello este Comité considerar desvirtuada la presunción de veracidad del acta, siendo en todo caso la apreciación de si concurre o no una acción punible el momento en que la misma se comete, si la misma es calificable como temeraria o si puede ser sancionada con amonestación, cuestiones en las que el criterio técnico del colegiado no puede ser sustituido por el muy respetable sostenido por el club alegante o por el que pudiera tener el propio Comité. Por ello procede desestimar las alegaciones formuladas".

Al no quedar anulada la cartulina, Competición impuso un partido de sanción a Luis Hernández. En principio no puede ser inscrito para el choque que se dirime en el Bernabéu, pero el Cádiz CF apura la última opción con la presentación de un recurso ante el Comité de Apelación, que resolverá el miércoles o el jueves. Si anula la tarjeta, Luis Hernández estará disponible.

Apelación anuló hace un par se semanas una cartulina a Rubén Alcaraz (expulso en el envite ante el Rayo Vallecano tras ver dos tarjetas) que hizo posible que el medio participase en el duelo ante el Atlético de Madrid.