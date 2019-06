Machís: "Me gustaría continuar en el Cádiz CF, allí hay mucho potencial"

Darwin Daniel Machís Marcano (7 de febrero de 1993). El niño maravilla, como le conocen en su país, habla con Diario de Cádiz y está a miles de kilómetros de la Tacita con el alma compungida por la derrota ante el Extremadura. Su retorno a la selección para disputar su primera Copa América, alimenta el final de una temporada en la que se ha tenido que alejar del Cádiz cuando más le necesitaban en el Carranza.

-¿Qué balance hace de sus cinco meses en el Cádiz?

-La verdad que muy bueno y muy positivo. Vine con muchas ganas de jugar y aportar cosas a los compañeros, pero tampoco sabía que se me iba a dar tan rápido los goles. Estoy muy satisfecho de haber podido aportar trabajo y esos goles para ayudar al equipo.

-Habría escuchado hablar de este club pero, ¿realmente cómo es por dentro?

-Me habían llegado muchas cosas positivas, sobre todo el buen ambiente entre los compañeros. Todo eso me hace muy feliz. Es un club muy tranquilo y te sientes muy a gusto con todos los jugadores y con la directiva.

-¿Le gustaría que el Cádiz ejerciera la opción de compra por hacerse con la propiedad de sus derechos federativos?

-Sí, claro, por eso vine al Cádiz. Tenía muchas ofertas antes de firmar allí y la elegí porque pienso que hay mucho potencial. Si se logra el objetivo, claro que me gustaría quedarme.

-¿Y sin ascenso? Porque pinta mal...

-Eso ya no depende de mí porque pasaría a ser una cuestión entre los clubes. Me agradaría seguir en el Cádiz, pero ya es algo que se escapa de mis manos y no depende sólo de mí.

-Derrota inesperada con el Extremadura y 'revienta' todo. Desde la distancia, ¿qué cree que ha pasado?

-Dependíamos de nosotros mismos pero no lo hicimos y se dieron otros resultados que no ayudan. Hay que ganar y esperar; no hay otra. Están siendo partidos difíciles y es verdad que con lo que ha pasado, la tabla viene apretando. Vamos a agotar todo lo que nos queda por intentarlo. Debe ser así. Debemos tener fe y esperanza, y lo primero es que hagamos en el campo del Sporting nuestros deberes. Siempre optimista porque pueden pasar muchas cosas.

-¿Qué le parece el nivel de esta Segunda División?

-He tenido claro desde el principio que era potente y ya lo vi en mi etapa en el Huesca. Hay un potencial alto y es una Liga muy competitiva.

-¿Y el de la afición?

-Es increíble jugar en un campo como Carranza con este público tan apasionado y entregado. A mí me gusta mucho y no hay ninguna duda de lo que significa en el fútbol español una afición como la del Cádiz. A ver si le podemos dar una alegría aunque es muy complicado.

-¿Cómo ha llevado ser el referente ofensivo del equipo?

-Bien, no me agobia esa responsabilidad. Me gusta pedir el balón en los momentos difíciles que pasamos, a pesar de que es verdad que los rivales me conocen y me llegan muchas marcas. Yo lo intento y si pierdo el balón vuelvo a intentarlo. Hay que sacarle provecho a eso. Tengo cierta responsabilidad, si bien al final es una cosa de todos para lo bueno y lo malo.

-Pero los rivales juegan y se dan cuenta de que sus compañeros le buscan a usted...

-Son las cosas que debo aprender a manejar porque uno se agobia si no recibe tanto el balón. Es cierto que entré en un bajón antes de venirme para la Copa América, aunque entiendo que lo importante es el trabajo. Y si no marco, que hagan gol los demás compañeros y sea un trabajo colectivo.

-Hablando de trabajo, ¿cómo lleva el que pide el entrenador cuando no se tiene el balón?

-No tengo problemas con eso. Es cierto que hay veces que me cuesta un poco pero me veo capacitado para hacer grandes esfuerzos que ayuden al equipo.

-Al margen de lo que pase en la última jornada, ¿qué le parece el nivel de la plantilla?

-Me ha sorprendido mucho Jairo, aunque también están jugadores como Aketxe y Álex. Hablamos de jugadores que técnicamente son muy buenos, y tener ese tipo de futbolistas aquí te hace ver que pueden estar en la élite del mejor fútbol. Es un lujo para el Cádiz. El sueño sería ascender y poder vivirlo todos juntos.

-Álvaro Cervera, ¿un técnico diferente?

-Es muy buena persona y un entrenador que le gusta mucho trabajar a su plantilla. Estoy muy contento porque ha confiado mucho en mí y no he desaprovechado esa oportunidad. Me ha ayudado a prepararme lo mejor posible para luego llegar a los partidos y he tratado de responderle de la mejor forma posible.

-Apostó fuerte por usted...

-Aunque yo no tuve mucho contacto con él, sí me manifestaron que su deseo era que yo estuviera en el Cádiz. A mí me alegró mucho que el entrenador sintiera eso. Por eso me he vaciado para darle la mejor respuesta. Ojalá estuviera allí para seguir ayudándole en este último partido porque, a pesar de que es muy difícil, debemos intentarlo hasta el final.

-Cambiemos de tercio. Hábleme qué espera de la Copa América.

-Es una oportunidad muy bonita y especial para mí; es la primera vez que la disputo y llevaba mucho tiempo sin ir a la selección. Estoy convencido que el trabajo de estos últimos años me ha llevado ahora a estar metido en la lista para jugar la Copa América y ser uno de los referentes de la selección. Si no hubiera sido por ese trabajo previo, no estaría ahora aquí.

-¿Venezuela es sólo Machís?

-No. Está creciendo muchísimo y hay mucho talento joven. Lo que está claro es que cada uno debemos aportar nuestra mejor versión.

-Líder en el Cádiz. ¿Y en la selección?

-No lo sé. Lo que puedo decir es que estoy bien valorado dentro del cuerpo técnico y espero estar bien con ellos y hacer un buen torneo junto a mis compañeros.

-¿Un combinado 'cenicienta' o dispuesto a dar guerra?

-Espero que demos la sorpresa. Como le he dicho antes, en los últimos años hemos crecido mucho. Las eliminatorias sudamericanas son muy difíciles y con toda nuestra juventud y con los jugadores que tenemos en la élite, podemos dar la sorpresa.

-Una juventud ilusionante como la de Manu Vallejo.

-Es súper joven y muy buen futbolista. Se ganó con lo que hizo en la primera vuelta la llamada de la selección. Debe seguir trabajando fuerte para mantener ese nivel porque en la sub’21 hay mucho talento.

-Será un trago no poder ayudar a sus compañeros en el Cádiz, con lo que ya le echan de menos.

-Es todo muy complicado. A mí me gustaría estar también allí, pero no puede ser. Ojalá a la vuelta pueda celebrar algo.