El Lugo, rival que el próximo domingo visita el Ramón de Carranza, evoca recuerdos de todos los colores, un contraste que rememora lo mejor y lo peor del pasado cadista más reciente, que se remonta a la temporada 2011/12 y que se ha prolongado durante los últimos tres cursos, en los que el conjunto rojiblanco y el amarillo han coincidido en Segunda.

En efecto, hace algo más de siete años, el equipo gallego se convirtió en el verdugo de los entonces dirigidos por Jose González en la tercera y última eliminatoria de la fase de ascenso a la categoría de plata. En el partido de ida, los entonces comandados por Quique Setién se impusieron por 3-1 en el Ángel Carro tras un choque repleto de polémica y que marcaría el devenir del cruce. De hecho, en la vuelta, pese al buen hacer de los gaditanos, que merecieron mejor suerte, el 3-1 final llevó a una tanda de penaltis que decidió a favor del once lucense.

Ya de regreso al fútbol profesional, de nuevo el Lugo se vislumbra como un adversario que no invita al optimismo a tenor de los resultados cosechados por los cadistas en casa. Hasta tal punto es así que se trata del único contricante, de los siete con los que siempre ha competido en esta estapa con Cervera en el banquillo, al que el Cádiz no ha superado como local en estas tres últimas campañas. Tres 1-1, siempre en la segunda vuelta, obligan a pensar que el de este domingo no será un duelo sencillo.

Hasta aquí, todo lo negativo que puede recordarse de los partidos con el Lugo, que también da para ver la botella medio llena y soñar con que el próximo fin de semana se prolongará el extraordinario arranque liguero del líder.

Así, por ejemplo, se puede señalar que el cuadro gallego no ha sido capaz de vencer al cadista en sus últimos seis enfrentamientos y que siempre ha perdido en los disputados en su feudo desde 2017.

12 puntos de 18 posibles Sólo el Zaragoza y el Almería se dan mejor desde la vuelta a la categoría de plata

Otro dato significativo es que se trata del tercer rival ante el que el titular de la Tacita ha sumado más puntos en las últimas tres campañas, 12 de 18 posibles, sólo por detrás del Zaragoza (17 de 21), merced a cinco victorias, incluyendo el 0-2 de esta Liga, y dos empates, y del Almería (15 de 21), con cuatro triunfos, incluyendo el 1-2 del presente campeonato, y tres igualadas. Por debajo de estos registros quedan el Numancia (11 de 18), tres victorias, dos empates y una derrota; el Alcorcón (10 de 21), tres victorias, un empate y dos derrotas;el Tenerife (7 de 21), una victoria, cuatro empates y dos derrotas, y el Oviedo (4 de 18), que es el que se da peor con una victoria, un empate y cuatro derrotas.

Por último, el Lugo aparece en el horizonte como un punto de inflexión positivo, un adversario frente al que el Cádiz ha dado la vuelta a la tortilla, para bien, en dos de las tres pasadas temporadas.

De este modo, en la 2016-17, el 0-1 que se firmó en el Ángel Carro en la 12ª jornada dio paso a una buena dinámica de marcadores, con siete triunfos, ante Huesca, Alcorcón, Zaragoza, Córdoba, Sevilla Atlético y Elche, un empate en campo del líder Levante, y sólo una derrota, en Tarragona, que consolidó a los amarillos en la pelea por un play-off al que finalmente accedieron.

Y en la 2018-19, el 1-2 de la 11ª jornada, también fuera, representó el inicio de una extraordinaria racha de siete triunfos consecutivos, después ante Elche, Reus, Córdoba, Las Palmas, Zaragoza y Rayo Majadahonda, que llevó a los de Cervera de la zona de descenso a los puestos de fase de ascenso.