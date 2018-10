Lekic “Creo que el problema no es físico, sino que estamos de bajón por los resultados”

El delantero serbio reconocía al término del partido que “no se puede explicar” la derrota, “muy dura” y que le deja “un sabor malo en la boca”. “Se puede perder, pero la manera es un poco duro, una paliza”, afirmaba, asegurando que “hay que levantarse, tenemos que seguir trabajando”.

A modo de análisis, el atacante explicaba que “en la primera parte hemos jugado muy bien, mejor que ellos. tuvimos ocasiones, metimos el gol”. Por desgracia “no sé qué pasó en el segundo tiempo, que bajamos tanto, no lo puedo explicar, no pudo ser”.

Preguntado por cuál puede ser el problema, confiesa que no lo sabe, aunque “creo que no es físico, el equipo está en un bajón por los resultados, pero eso no significa nada. Hemos empezado la temporada hace poco y mejor que pase ahora que después. Hay que levantarse, analizar lo que hemos hecho los últimos partidos y salir adelante”.

Por último, afirma que “estamos todos dispuestos para lo que quiere el míster, tenemos plantilla para hacer esto pero ahora no sale. Creo que en el próximo partido tenemos que salir de esta situación. Lo que ha pasado, ir ganando en el primer tiempo y luego perder, eso no se puede explicar, pero tenemos que salir de esto”.