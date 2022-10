Ledesma: "Este empate sabe a victoria"

Conan Ledesma, cancerbero del Cádiz CF y uno de los grandes protagonistas del partido, hablaba a los micrófonos de DAZN al acabar el encuentro dejando sus impresiones.

Valoración del empate. "Esta igualada sabe a victoria porque venimos de muchas derrotas. Sumar siempre vale y si es de local, pues mucho mejor y más aún ante el Villarreal. Estamos contentos, pero es verdad que tristes también porque pudieron ser los tres".

La aportación ofensiva. "Hemos generado muchas situaciones de gol y en líneas generales se nos ha visto muy brillantes. Tenemos más confianza y me he sentido contento con lo que he visto. Sin duda ha sido el mejor partido de lo que llevamos de temporada" recalcaba el portero del Cádiz CF.

Su labor entre palos. "Evité situaciones y por ello estoy contento; me encuentro en buen nivel, en forma y trabajando bien en los entrenamientos y en los partidos".

Opinión sobre su compatriota Rulli, portero del Villarreal. "Nos conocemos hace años y nos hemos enfrentado en Argentina, venimos de la misma tierra y con idéntica ilusión. Tenemos una buena relación".