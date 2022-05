Kichi: "El fútbol ha devuelto lo que le ha quitado al Cádiz durante la temporada"

José María González 'Kichi' fue el domingo el primer hincha del Cádiz CF, pendiente de lo que sucedía en el estadio Mendizorroza y también en El Sadar y el Nuevo Los Cármenes, donde el Mallorca y el Granada tenían mucho que decir en la permanencia de los amarillos. Como no puede ser de otra manera, felicidad y satisfacción porque el equipo y la ciudad forman parte una campaña más de la máxima categoría del fútbol español.

"Estamos muy felices. Además de ser un triunfo del Cádiz, es la forma de devolvernos el fútbol tanto que le ha quitado al Cádiz durante esta temporada y en las anteriores. Siempre ha sido el Cádiz el que lo ha pagado con el VAR y con toda la polémica. Siempre hemos sufrido los arbitrajes más estrictos respecto a otros equipos. Por eso digo que el fútbol se la devuelve al Cádiz y a una ciudad entera", explicaba el alcalde.

Kichi sabe lo que supone la salvación del Cádiz CF en Primera, por lo que representa el equipo. "Al final el fútbol es un sentimiento de arraigo y pertenencia; sentimos que somos del Cádiz y de Cádiz, el club de esta tierra y con el que hemos crecido, que se hereda de padres a hijas e hijos. Nos merecemos esta alegría y felicidad".

El alcalde lanza un cariñoso guiño a toda la familia cadista. "Dar todo el calor del mundo en nombre de la ciudad a esos jugadores, a esa plantilla, al cuerpo técnico y la directiva. No ha sido nada fácil. Nos acordamos ahora, como ha hecho Sergio González, de Álvaro Cervera, de los que no están y de los que no han podido vivir esta alegría. Nosotros sabemos ganar, pero también sabemos perder", recordaba José María González.

Para acabar, Kichi se congratulaba de la satisfacción vivida. "Ha sido un día muy bonito, un sentimiento que no nos pueden arrebatar. El Cádiz es de Cádiz, somos del equipo de esta tierra y estamos muy felices".